Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο

Σε ένα γεγονός που συμβαίνει σπάνια, το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) ο Αρης έχασε και τα δύο πέναλτι (7′ Ράτσιτς, 76′ Μορόν) που εκτέλεσε κόντρα στον Ατρόμητο – για την 24η αγωνιστική της Super League– με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του.

Μόνο που αυτό για τον Έλληνα τεχνικό έχει ξανασυμβεί σε παιχνίδι των κίτρινόμαυρων, με τη διαφορά ότι τότε ήταν αντίπαλος, καθώς ήταν προπονητής της Λαμίας.

Ήταν σε παιχνίδι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στις 26 Ιανουαρίου 2022 συγκεκριμένα στον επαναληπτικό Λαμία – Άρης ομάδα, με την πρώτη αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη να έχει λήξει με 0-0.

Στον πάγκο του Άρη τότε βρισκόταν ο Άκης Μάντζιος, με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά να είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής των κιτρινόμαυρων που είχε αστοχήσει στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι (το έστειλε άουτ), στο 14ο λεπτό.

Εν συνεχεία ο κανονικός αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα κι έτσι οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Στο 118 η Λαμία πήρε προβάδισμα πρόκρισης με γκολ του Άνταμ Τζανετόπουλου στο 118′ (με κεφαλία), ωστόσο ο Άρης είχε μια τελευταία ευκαιρία να πάρει εκείνος την πρόκριση (τότε μετρούσε ακόμη το εκτός έδρας γκολ) μιας και ο Γκάμα κέρδισε πέναλτι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο ίδιος ο Πορτογάλος όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Σαράνοφ απέκρουσε, κράτησε στο μηδέν τον Άρη και μαζί την πρόκριση για την ομάδα του Γρηγορίου!