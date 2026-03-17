Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν κλήθηκε σε απολογία για την επίθεση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας
Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας, ωστόσο η ΠΑΕ δεν κλήθηκε καν σε απολογία από τη Super League.
- Από πάρτι η έξαρση μηνιγγίτιδας στη Βρετανία - Δύο νεκροί και μαζική χορήγηση αντιβιοτικών
- Συνελήφθη ο «δράκος» του Πειραιά – Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και παρενοχλήσεις γυναικών
- Το Ισραήλ εκτόπισε 36.000 Παλαιστίνιους στη Δ. Όχθη - Έκθεση του ΟΗΕ εγείρει ανησυχίες για εθνοκάθαρση
- Σοκάρει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»
Οι οκτώ οπαδοί του ΠΑΟΚ που είχαν συλληφθεί πέρασαν από αυτόφωρο και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για την επίθεση στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας την περασμένη Κυριακή, στο ματς με τον Λεβαδειακό. Ωστόσο, για το ίδιο περιστατικό, η Super League έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να καλέσει καν σε απολογία την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Αντίθετα, «ια τη συμπεριφορά των οπαδών τους κλήθηκαν κανονικά ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος και ΑΕΛ Novibet.
Αναλυτικά, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία:
1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-κγ’ από 16/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ
2/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: «Βάσει των αναφερομένων στο από 14/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/587543 από 15/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.
3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-κγ’ από 16/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.
4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 15/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 15/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.
- Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
- Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
- Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
- Ν.Ο. Πατρών – Ολυμπιακός 7-17: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
- Times: «Η FIFA δεν επιτρέπει στο Ιράν να παίξει τα ματς του Μουντιάλ στο Μεξικό»
- Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν κλήθηκε σε απολογία για την επίθεση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας
- «Ο Σπανούλης, οι κρούσεις και η πρόθεσή του για το καλοκαίρι» (pic)
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Μπέτις
