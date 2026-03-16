Ο ΠΑΟΚ μπορεί να νίκησε με 3-0 τον Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, όμως στο ματς εκτυλίχθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε χτες (15/3) η ΈΡΑ ΣΠΟΡ, μεγάλη ένταση προκλήθηκε στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από τον χώρο οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ματς του Δικεφάλου του βορρά με τους Βοιωτούς.

Οκτώ συλλήψεις στην Τούμπα μετά το ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Μάλιστα, όπως ανέφερε σήμερα (16/3) το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις για το χθεσινό περιστατικό στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.