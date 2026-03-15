Σημαντική είδηση:
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15 Μαρτίου 2026, 21:55

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Χαμός έγινε στην Τούμπα, με σοβαρά επεισόδια στα δημοσιογραφικά θεωρεία, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τόσο ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, όσο και νόμος (σχετικά με την ΔΕΑΒ) προβλέπουν τιμωρία έδρας. Ο κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ, ενόψει των play offs είναι σοβαρός και το «ντου» των οπαδών μπορεί να κλείσει την Τούμπα.

Τα επεισόδια ήταν σοβαρά, ενώ απόδειξη αποτελεί ότι οι οπαδοί ανάγκασαν αρκετούς δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις. Παράλληλα, ήταν άμεση και η κινητοποίηση της αστυνομίας για να εκκενωθούν τα δημοσιογραφικά θεωρεία και να μεταφερθούν οι δημοσιογράφοι, συνοδεία αστυνομικών, στην αίθουσα Τύπου. Άρα, κινδύνευε η ασφάλειά τους. Είναι απορίας άξιο πως δεν αντέδρασαν ακόμη τόσο η ΕΣΗΕΜ-Θ όσο και ο ΠΣΑΤ για όσα έγιναν στην Τούμπα.

Όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στις εκθέσεις των αρμοδίων. Πρέπει να τα γράψουν οι παρατηρητές της Super League και της ΔΕΑΒ. Ούτε η αστυνομία, στη δική της έκθεση, μπορεί να κλείσει τα μάτια σε σοβαρά επεισόδια, με δεδομένο ότι πρόκειται για γεγονότα που προκάλεσαν την παρέμβαση της. Από τις εκθέσεις των αρμοδίων εξαρτάται αν θα τιμωρηθεί η έδρα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, με τον τίτλο «ποινές σε βάρος των ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες», στην παράγραφο 4 με τον τίτλο «είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου» αναφέρει στο β): «Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, από δύo (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. Σε περίπτωση που τα επεισόδια έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ή ήταν μικρής κλίμακας και δεν επέφεραν σωματική βλάβη σε κανένα πρόσωπο, τότε δεν θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές».

Σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων μπορεί και η ΔΕΑΒ επιβάλει τιμωρία. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας μπορεί να κλείσει γήπεδα ακόμη και σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να φτάσει σε σημείο να απαγορεύσει τη διάθεση εισιτηρίων για εντός έδρας αγώνες της υπαίτιας ομάδας, δηλαδή του ΠΑΟΚ, και ουσιαστικά θα πρόκειται για τιμωρία έδρας. Αυτή η τιμωρία μπορεί να επιβληθεί για όλο το γήπεδο ή για συγκεκριμένες κερκίδες.

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Αμερικανικό ναυτικό 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

