Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ (pic)

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του Λεβαδειακού στην Τούμπα με 3-0 για την 25η αγωνιστική της Super League και με 57 βαθμούς έπιασε στην κορυφή τον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες είχε νικήσει με το ίδιο σκορ τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Στην τρίτη θέση πλέον η ΑΕΚ με 56, με την Ένωση να αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει με το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00) στη Λεωφόρο.

Νωρίτερα, στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, η Κηφισιά νίκησε τον Βόλο με 2-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Κυριακή 22 Μαρτίου

19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός

19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά

19:00 Άρης – ΟΦΗ

19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός