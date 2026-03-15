Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδειακό. Αποτελέσματα και επόμενη αγωνιστική.
- Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
- «Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
- Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
- Πότε περνάμε με πορτοκαλί φανάρι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα του Λεβαδειακού στην Τούμπα με 3-0 για την 25η αγωνιστική της Super League και με 57 βαθμούς έπιασε στην κορυφή τον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες είχε νικήσει με το ίδιο σκορ τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.
Στην τρίτη θέση πλέον η ΑΕΚ με 56, με την Ένωση να αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει με το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00) στη Λεωφόρο.
Νωρίτερα, στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, η Κηφισιά νίκησε τον Βόλο με 2-0.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος 2-0
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Κυριακή 22 Μαρτίου
19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
19:00 Άρης – ΟΦΗ
19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
- Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-2: Πήραν το τάι μπρέικ και τη νίκη οι Ερυθρόλευκες
- Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
- Super League: Η βαθμολογία μετά την γκέλα της ΑΕΚ στο Περιστέρι (pic)
- Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: Απώλεια για την Ένωση σε ένα σπουδαίο ματς στο Περιστέρι
- Ο Σομποσλάι «απειλεί» Μπέκαμ και Ρομπέρ
- Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
- LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
- Παναθηναϊκός: Η αρχική 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις