Ποινική δίωξη στους 8 οπαδούς του ΠΑΟΚ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά
Σε δίκη παραπέμπονται οι οκτώ συλληφθέντες οπαδοί του ΠΑΟΚ για τους προπηλακισμούς στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο ματς με τον Λεβαδειακό.
Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους οκτώ οπαδούς του ΠΑΟΚ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας την περασμένη Κυριακή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου παραπέμπονται για να δικαστούν για το επεισόδιο κατά των δημοσιογράφων που κάλυπταν το ματς της 25ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και τον Λεβαδειακό. Συνολικά δε, έχουν ταυτοποιηθεί 14 άτομα, ηλικίας από 22 έως 45 ετών.
Εις βάρος των οκτών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία, από κοινού, τελεσθείσες εντός αθλητικού χώρου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η μεταγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο έγινε από διαφορετική είσοδο και όχι την κεντρική, προς αποφυγή εντάσεων, αφού στον χώρο είναι συγκεντρωμένα άτομα.
Ως προς το ίδιο το περιστατικό, υπενθυμίζεται ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν επιτεθεί φραστικά σε δημοσιογράφους που κάλυπταν το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό και είχε χρειαστεί η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. ώστε οι οι δημοσιογράφοι να φυγαδευτούν στην αίθουσα Τύπου, από όπου και παρακολούθησαν τον αγώνα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις