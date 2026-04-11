Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε χθες Παρασκευή (σ.σ. πριν από τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας σήμερα Σάββατο) στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Αρτεμη 2, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη (στη φωτογραφία από το Reuters/Jessica Meir aboard via X, επάνω, οι τέσσερις αστροναύτες μέσα στην κάψουλα λίγο πριν την είσοδό της στη γήινη ατμόσφαιρα).

Το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Αρη!»

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Αρτεμις 2. Ολο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Αρη!», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Προσθαλάσσωση

Η κάψουλα της αποστολής Artemis II και το τετραμελές πλήρωμά της διέσχισαν την ατμόσφαιρα της Γης και προσθαλασσώθηκαν με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο διάστημα.

Προηγήθηκε μια συναρπαστική, 13λεπτη «φλογερή βουτιά» στη γήινη ατμόσφαιρα, η οποία εκτίναξε τις θερμοκρασίες στο εξωτερικό της κάψουλας στους 2.760 βαθμούς Κελσίου (περισσότερα εδώ).