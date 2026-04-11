Artemis II: Συγχαρητήρια Τραμπ στους αστροναύτες και υπόσχεση για τον πλανήτη Αρη
Διάστημα 11 Απριλίου 2026, 06:00

Υπόσχεση για αποστολή στον πλανήτη Αρη έδωσε ο Τραμπ μαζί με τα συγχαρητήρια στους αστροναύτες της αποστολής Artemis ΙΙ, που επέστρεψαν στη Γη αφού έκαναν τον γύρο της Σελήνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε χθες Παρασκευή (σ.σ. πριν από τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας σήμερα Σάββατο) στην επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Αρτεμη 2, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη (στη φωτογραφία από το Reuters/Jessica Meir aboard via X, επάνω, οι τέσσερις αστροναύτες μέσα στην κάψουλα λίγο πριν την είσοδό της στη γήινη ατμόσφαιρα).

Το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Αρη!»

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Αρτεμις 2. Ολο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Αρη!», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Προσθαλάσσωση

Η κάψουλα της αποστολής Artemis II και το τετραμελές πλήρωμά της διέσχισαν την ατμόσφαιρα της Γης και προσθαλασσώθηκαν με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο διάστημα.

Προηγήθηκε μια συναρπαστική, 13λεπτη «φλογερή βουτιά» στη γήινη ατμόσφαιρα, η οποία εκτίναξε τις θερμοκρασίες στο εξωτερικό της κάψουλας στους 2.760 βαθμούς Κελσίου (περισσότερα εδώ).

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Για πρώτη φορά 07.04.26

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Στράτος Ιωακείμ
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

