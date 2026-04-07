Artemis II: Νέες εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη

Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από την ιστορική προσέγγιση της Σελήνης από το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Το πλήρωμα της αποστολής είναι οι πρώτοι άνθρωποι που κοίταξαν την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και χάρισαν απλόχερα στην ανθρωπότητα τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της αθέατης πλευράς της Σελήνης ύστερα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η αποστολή του Artemis ΙΙ κατέγραψε λεπτομερώς το ιστορικό ταξίδι του, τραβώντας μερικές φωτογραφίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωλογία και την εξέλιξη της Σελήνης, καθώς και άλλες που φαινόταν να έχουν σχεδιαστεί μόνο για να μας καταπλήξουν.

Στα νέα στιγμιότυπα απεικονίζεται τμήμα του φεγγαριού ανάμεσα στην ημέρα και τη νύχτα, η Γη σε μακρινή απόσταση αλλά και το πλήρωμα να φοράει προστατευτικά γυαλιά.

Η περιοχή του Νότιου Πόλου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες και τους υπεύθυνους σχεδιασμού της αποστολής Artemis. Πιστεύεται ότι η περιοχή αυτή φιλοξενεί μεγάλες ποσότητες πάγου νερού, στον μόνιμα σκιασμένο πυθμένα πολλών από τους κρατήρες της. Η NASA σχεδιάζει να κατασκευάσει μία ή περισσότερες βάσεις στην περιοχή κατά τη δεκαετία του 2030, αξιοποιώντας αυτόν τον πάγο νερού για την υποστήριξη των πληρωμάτων και την τροφοδοσία των πυραύλων. (Ο πάγος νερού μπορεί να διαχωριστεί σε υδρογόνο και οξυγόνο, βασικά συστατικά του καυσίμου πυραύλων.)

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα: μια ολική ηλιακή έκλειψη, όπως φαίνεται από πέρα από τη Σελήνη.

Η έκλειψη δεν ήταν ορατή σε κανέναν στη Γη. Ηταν αποτέλεσμα της τροχιάς του Artemis II, η οποία έτυχε να ευθυγραμμίσει τη Σελήνη και τον Ήλιο με τον κατάλληλο τρόπο.

Και ήταν πολύ διαφορετική από τις ηλιακές εκλείψεις που παρατηρούνται από τον πλανήτη μας. Επειδή η Σελήνη φαινόταν τόσο μεγάλη στο πλήρωμα της Artemis II, κάλυψε τον Ήλιο για πολύ περισσότερο χρόνο — περίπου 54 λεπτά, σε σύγκριση με τα 7,5 λεπτά, που είναι η κατά προσέγγιση μέγιστη διάρκεια της ολικής φάσης για τις εκλείψεις που παρατηρούνται από τη στεριά.