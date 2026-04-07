Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έσπασε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση από την οποία έχει μεταβεί πλήρωμα από τη Γη και οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα κόβουν την ανάσα. Καθώς περιστρέφονταν γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες, απομακρύνθηκαν 252.756 μίλια από τον πλανήτη μας, δηλαδή πάνω από 4.100 μίλια περισσότερο από ό,τι οι αστροναύτες του «Απόλλων 13» το 1970.

Εντυπωσιακές εικόνες της Γης από το διάστημα

Κατέγραψαν για πρώτη φορά ολόκληρη την αθέατη πλευρά της Σελήνης και μια σπάνια έκλειψη Ηλίου.

Μια μοναδική προσφορά στην ανθρωπότητα

Το πλήρωμα της αποστολής είναι οι πρώτοι άνθρωποι που κοίταξαν την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και χάρισαν απλόχερα στην ανθρωπότητα τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της αθέατης πλευράς της Σελήνης ύστερα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen, τράβηξαν πλήθος φωτογραφιών από το τραχύ ανάγλυφο της Σελήνης, τους κρατήρες και τις απέραντες, σκοτεινές πεδιάδες.

Το «Earthset» και μια μοναδική ηλιακή έκλειψη από τη Σελήνη

Η πρώτη φωτογραφία απεικονίζει το «Earthset», μια στιγμή που αποτυπώθηκε καθώς η Γη χανόταν από το οπτικό πεδίο των αστροναυτών. Θυμίζει έντονα την φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής «Απόλλων 8» το 1968.

Το πλήρωμα του Artemis II έγινε το πρώτο που παρακολούθησε μια ηλιακή έκλειψη από τη Σελήνη. Οι Wiseman, Glover, Koch και Hansen αφιέρωσαν περίπου επτά ώρες στη λήψη φωτογραφιών και στη συλλογή σημειώσεων, σύμφωνα με το NBC.

Έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν ολόκληρη την αθέατη πλευρά της Σελήνης, η οποία δεν είναι ορατή από τη Γη, καθώς αυτό το τμήμα της είναι μόνιμα στραμμένο μακριά από τον πλανήτη μας.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια των αποστολών «Απόλλων», οι αστροναύτες δεν μπορούσαν να δουν μεγάλο μέρος της αθέατης πλευράς της Σελήνης λόγω της τροχιάς και του χρονοδιαγράμματος των πτήσεών τους.

Συγκίνηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι αστροναύτες μιλούσαν για το πόσο συγκινητικό ήταν να βλέπουν τη Σελήνη από κοντά. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος πέρασαν ώρες θαυμάζοντας τη λάμψη, τα χρώματα και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της Σελήνης, μεταδίδοντας μέσω ασυρμάτου ζωντανές περιγραφές σε πραγματικό χρόνο στους υπεύθυνους ελέγχου της αποστολής στο Χιούστον.

Αυτές οι παρατηρήσεις θα είναι σημαντικές για τους επιστήμονες που μελετούν τη Σελήνη και τους πλανήτες. Η NASA έχει δηλώσει ότι οι εικόνες της αποστολής Artemis II, οι οποίες απεικονίζουν κρατήρες, οροσειρές και αρχαίες ροές λάβας στην επιφάνεια της Σελήνης, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίστηκε η Σελήνη — και το ηλιακό σύστημα.