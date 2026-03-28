Φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την IPO της SpaceX

Η πολυαναμενόμενη δημόσια προσφορά της SpaceX, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Από τις εκτοξεύσεις πυραύλων που προσέλκυσαν εκατομμύρια προβολές στο YouTube μέχρι τον ενθουσιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την πιθανή εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, το ντεμπούτο της SpaceX διαμορφώνεται ως μια στιγμή-ορόσημο για τη Wall Street.

Οι χρηματιστές στοιχηματίζουν χιλιάδες δολάρια στην πορεία της εταιρείας και κάνουν εικασίες για την είσοδό της στην πιο ελίτ λέσχη των αμερικανικών εταιρειών, δίνοντας στην πιο πολύτιμη νεοσύστατη επιχείρηση στον κόσμο ένα επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης που απολαμβάνουν μόνο λίγες εταιρείες, ειδικά όταν δεν έχουν ακόμη υποβάλει τα έγγραφα IPO τους, σχολιάζει το Reuters.

Οι αποδόσεις στα στοιχήματα για την SpaceX

Στο Polymarket (μια εταιρεία προβλέψεων-στοιχημάτων), οι χρήστες στοιχημάτιζαν σε θέματα όπως η στοχευόμενη αποτίμηση της εταιρείας, το χρηματιστήριο στο οποίο θα εισαχθεί και το σύμβολο με το οποίο θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών αυτών των στοιχημάτων ξεπέρασε τα 15,2 εκατομμύρια δολάρια, μέχρι την Παρασκευή.

Οι αποδόσεις στην πλατφόρμα προγνωστικών αγορών δίνουν 25% πιθανότητα η SpaceX να επιλέξει το γράμμα «X» ως σύμβολο, μια απότομη πτώση από το 60% πριν από ένα μήνα.

Ο κωδικός με ένα μόνο γράμμα είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρηση της U.S. Steel, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τον κατείχε για πάνω από έναν αιώνα, από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αφού εξαγοράστηκε από την ιαπωνική Nippon Steel πέρυσι.

Η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων του Μασκ ονομάζεται επίσης X μετά από την αλλαγή επωνυμίας του Twitter το 2023.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tuttle Capital Management, Μάθιου Τατλ , δήλωσε ότι μια καλύτερη εναλλακτική λύση θα ήταν το «SPCX» – που είναι επίσης το σύμβολο ενός διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται η εταιρεία του.

Ο Τατλ, δηλώνει «ανοιχτός» στην πώληση του συμβόλου SPCX στην SpaceX.

«Δεν έχω νέα από τον Έλον, αλλά η τηλεφωνική μου γραμμή παραμένει ανοιχτή και διατηρώ την ελπίδα ότι θα λάβω μια κλήση», είπε.

Εκτός από το X, άλλες πιθανές επιλογές που κυκλοφορούν στο Polymarket περιλαμβάνουν το «SPAX» και το τολμηρό «SEX». Ωστόσο, οι χρήστες εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 70% πιθανότητα η εταιρεία να επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό κωδικό.

Από τις «υπέροχες επτά» στις «σούπερ οκτώ»

Η SpaceX στοχεύει σε αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, κάτι που θα την καθιστούσε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ με βάση την κεφαλαιοποίηση.

Η Tesla και η Meta Platforms ενδέχεται να μείνουν πίσω, με αποτιμήσεις 1,4 τρισεκατομμυρίων και 1,39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Αυτό έχει τροφοδοτήσει εικασίες σχετικά με το αν η είσοδος της εταιρείας στην αγορά θα αναγκάσει μια επανεξέταση των λεγόμενων «Magnificent Seven», μιας ομάδας στην οποία περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο πολύτιμες εταιρείες των ΗΠΑ.

«Όταν η εταιρεία τελικά εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οι Magnificent Seven θα επεκταθούν σαφώς. Πιθανότατα θα τους ονομάσουν Magnificent Eight, Super Eight ή κάποιο νέο ακρωνύμιο», δήλωσε ο Τοντ Σοενμπέργκερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της CrossCheck Management.

Για να αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών, ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ συζητά επίσης την κατανομή έως και 30% της δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες επενδυτές, τουλάχιστον τριπλάσια από το συνηθισμένο μερίδιο των ιδιωτών επενδυτών, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: ΟΤ