newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 17:45

Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί

Πέραν των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής στο άλμπουμ υπάρχουν και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του τάγματος των Ναζί στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ, ο οποίος φωτογράφιζε την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στη θάλασσα, όπως παρατηρούν οι ειδικοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Κοιτάνε τον εκτελεστή τους κατάματα. Πεθαίνουν όρθιοι. Δεν τους έχουν δέσει τα μάτια. Δεν σκύβουν το κεφάλι, ακόμα και όταν η σφαίρα κατευθύνεται στο στήθος τους. Οι 200 έλληνες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 αποκτούν πρόσωπο και δίνουν στην ιστορία σάρκα και οστά. Και ένας στρατιώτης ο Χέρμαν Χόιερ, χωρίς να έχει σχετική εντολή, έχει την ψυχραιμία και να φωτογραφίσει την εκτέλεση, με την ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στον Πειραιά…

Ο Χέρμαν Χόιερ

Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή είναι 13. Και αποτελούν μέρος της συλλογής Χόιερ που αγόρασε η Ελλάδα από το Βέλγο συλλέκτη, αντί 100.000 ευρώ και περιλαμβάνουν 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα χαρτονομίσματα.

Οι 13 φωτογραφίες από την Καισαριανή είναι ένα ντοκουμέντο περηφάνειας, αξιοπρέπειας και λεβεντιάς, ένα τεκμήριο του πως οι Έλληνες αγωνιστές στέκονταν όρθιοι απέναντι στο θάνατο, στη μάχη κατά του φασιστικού – ναζιστικού καθεστώτος.

Οι μελλοθάνατοι μπαίνουν στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς για εκτέλεση

Οι φωτογραφίες που δεν δημοσιοποιήθηκαν

Από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην συλλογή Χόιερ και αφορούν την Καισαριανή το Υπουργείο Πολιτισμού επέλεξε να παρουσιάσει στους δημοσιογράφους, αλλά να μην δώσει στη δημοσιότητα τις δύο από αυτές, που θεωρούνται και οι πιο σκληρές.

Η μία απεικονίζει τις σορούς των εκτελεσμένων στοιβαγμένους λίγο πριν μεταφερθούν στα καμιόνια και η δεύτερη είναι πορτρέτο ενός εκτελεσθέντα που μόλις έχει αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η στιγμή της εκτέλεσης

Ο φωτογράφος δεν δίστασε να φωτογραφήσει ακόμα και τη στιγμή που τα όπλα πυροβολούν εναντίον των μελλοθάνατων που είναι στημένοι στον τοίχο της Καισαριανής και να αποτυπώσει τη στιγμή που οι σφαίρες έχουν ήδη εκτοξευθεί για να τους αφαιρέσουν τη ζωή.

Η στιγμή της εκτέλεσης μίας 20άδας μελλοθάνατων στην Καισαριανή

Όπως ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη οι φωτογραφίες αυτές έχουν τεράστια αξία καθώς «δίνουν πρόσωπο στις μαρτυρίες για τον πατριωτισμό των Ελλήνων».

Εικοσάδα των 200 της Καισριανής στο απόσπασμα

Σημείωσε δε ότι αυτές τραβήχτηκαν από έναν υπολοχαγό της Βέρμαχτ, τον Χέρμαν Χόιερ και η συλλογή αποδεικνύει πως η ο συγκεκριμένος δεν αποτύπωσε μόνο το «δραματικό περιστατικό», όπως είπε η Μενδώνη, της Καισαριανής, αλλά έχει μεγαλύτερη συλλογή, κάτι που συνηθιζόταν στο πλαίσιο της ναζιστικής προπαγάνδας. Έκανε λόγο μάλιστα για μοναδικά στον κόσμο τεκμήρια από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Στιγμιότυπα κατά τη μεταφορά των μελλοθάνατων στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς στην Καισαριανή

Μνημείο η συλλογή

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε το σύνολο της συλλογής μνημείο βάσει των όσων προβλέπονται για τα μνημεία, την  προστασία, συντήρηση, διαφύλαξη και ανάδειξη, προκειμένου να μπορούν να αναδειχθούν και να χρησιμοποιηθούν στο δημόσιο λόγο και την εκπαίδευση.

Η Μενδώνη δεσμεύτηκε πως οι φωτογραφίες στο σύνολο τους «όταν έρθει η ώρα» ενώ θα εξετασθεί και πώς και πού θα αναδειχθούν, εάν θα είναι μία μόνιμη έκθεση, εάν θα δοθούν ψηφιακά αντίγραφα σε φορείς που τα έχουν ζητήσει και η γενικότερα όσον αφορά τη διαχείριση τους.

Ο μηχανισμός προπαγάνδας των Ναζί

Η ανάλυση των φωτογραφιών από τους ειδικούς κάνει τις φωτογραφίες ακόμα πιο ανατριχιαστικές δίνοντας το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσε ο μηχανισμός προπαγάνδας των ναζί αλλά και πώς διαμόρφωνε τους ανθρώπους ως μηχανές του καθεστώτος.

Όπως ανέφερε ο φωτογράφος και συνεργάτης του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Μαυρομμάτης, ο Χόιερ δεν είναι επαγγελματίας φωτογράφος και ως εκ τούτου ως αποτέλεσμα δεν είναι καλές. Ωστόσο είναι σαφές ότι είναι πλήρως αποστασιοποιημένος από αυτό που τραβάει, αφού «αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τις εκτελέσεις και το μπάνιο στη θάλασσα».

Φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί όπως λέει όχι κατά παραγγελία, αλλά κατ΄εκτίμηση του Χόιερ και καταγράφουν σκηνές και πράξεις και έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία.

Το σχέδιο Γκέμπελς

Στην ανάλυση των φωτογραφιών ο ερευνητής ιστορικός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βάλεντιν Σνάιντερ  ανέφερε ότι δεν πρόκειται για φωτογραφίες προπαγάνδας, αλλά συμβάλλουν στο σχέδιο προπαγάνδας του Γκέμπελς.

Φωτογραφίες που χωρίς να το ξέρει ο στρατιώτης προσπαθεί να αντιγράψει τα μοτίβα της ναζιστικής προπαγάνδας και συμμετέχει στην «πολιτιστική κληρονομιά» του Γ’ Ράιχ.

Όπως είπε είναι φωτογραφίες που έχουν υβριδικό χαρακτήρα γιατί από τη μία είναι μία ιδιωτική τεκμηρίωση της ζωής στον πόλεμο αλλά ίσως υπάρχει και μία εντολή χαμηλού επιπέδου, σε επίπεδο μονάδας να τεκμηριώνεται η καθημερινότητα με συλλογή φωτογραφιών.

Ο φωτογράφος συμμετέχει στα γεγονότα

Σημειώνει δε ότι ο φωτογράφος συμμετέχει στα γεγονότα, δεν φωτογραφίζει απλά, συμμετέχει στη πχ μεταφορά των μελλοθάνατων.

Στα ντοκουμέντα της Καισαριανής ο ιστορικός παρατηρεί πως σε κάποιες φαίνονται ρούχα να είναι πεσμένα κάτω, ρούχα που έβγαζαν οι μελλοθάνατοι όπως λέει με εντολή των γερμανών για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα οι σφαίρες.

Τα ρούχα των μελλοθάνατων είναι καθαρά κάτι που δείχνει ότι φρόντισαν να πάνε στην εκτέλεση δείχνοντας πατριωτισμό και λεβεντιά και με αυτό τον τρόπο.

Οι μελλοθάνατοι υποχρεώνονταν να βγάλουν κάποια ρούχα τους προκειμένου «να είναι πιο αποτελεσματικές οι σφαίρες»

Εκατομμύρια οι φωτογραφίες των θηριωδιών των Ναζί

Σύμφωνα με την Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, γνωρίζουμε πως υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από στρατιώτες της Βέρμαχτ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πάνω από δύο εκατομμύρια από μονάδες προπαγάνδας του Γκέμπελς.

Χαρακτήρισε δε τις φωτογραφίες της Καισαριανής ως μία σπουδή διαμόρφωσης των ανθρώπων πάνω στη βία και την προπαγάνδα.

Όπως είπε ο Γκέμπελς είχε δημιουργήσει μία φοβερή μηχανή προπαγάνδας που ενθάρρυνε τη φωτογράφιση, για να υπάρχει στο τέλος του πολέμου, που θεωρούσε βέβαιη τη νίκη της Γερμανίας ένα τεράστιο άλμπουμ με το τι είχε κερδίσει η ναζιστική Γερμανία. Σημείωσε δε ότι ο τρόπος λειτουργίας αυτού του μηχανισμού είναι πολύ σημαντικός και για αυτό ήταν κρίσιμο η Ελλάδα να έχει το σύνολο των φωτογραφιών της συλλογής Χόιερ.

Πού θα δοθούν οι φωτογραφίες

Η Μενδώνη ανέφερε πως η ταυτοποίηση θα έρθει στην εξέλιξη της έρευνας και αν οι οικογένειες ζητήσουν τις φωτογραφίες των δικών τους ανθρώπων θα τις πάρουν.

Η συλλογή εκτός από τις φωτογραφίες έχει και 16 έγγραφα, που περιλαμβάνει ένα κολάζ δημοσιογραφικών κειμένων που χρονολογούνται ανάμεσα στην δολοφονία του Κρεχ και την Πρωτομαγιά του 1944 και μιλούσαν εξυπηρετώντας την ναζιστική προπαγάνδα για την βιαιότητα των Ελλήνων.

Απαντώντας σε ερώτηση του in τι θα γίνει με τα αιτήματα που υπάρχουν για ένα μουσείο Εθνικής Αντίστασης ώστε να αναδειχθούν εκεί οι φωτογραφίες ή ακόμα να πάνε στην Καισαριανή ή στο Χαϊδάρι, η Μενδώνη απάντησε πως ψηφιακά αρχεία θα δοθούν υπό προϋποθέσεις εκεί που πρέπει να δοθούν. Από εκεί και πέρα η μουσειακή πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού εξετάζεται σε κάθε περίπτωση και αναθεωρείται όποτε πρέπει, οπότε τα πάντα είναι ανοιχτά».

Από την εκτέλεση στο μπάνιο στη θάλασσα

Όπως προαναφέραμε στη συλλογή των 262 φωτογραφιών υπάρχουν πέραν από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής και στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της μετακίνησης των ναζιστικών στρατευμάτων, του τάγματος στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα. Κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες και από αυτές δημοσιοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του τι περιλαμβάνει η συλλογή.

Γερμανοί στρατιώτες σε ξενάγηση στην Ακρόπολη

Μετακίνηση Γερμανών στρατιωτών

Μετακίνηση Γερμανών στρατιωτών

Μετακίνηση Γερμανών στρατιωτών

Μετακίνηση Γερμανών στρατιωτών

Γερμανοί κάνουν μπάνιο στον Πειραιά

Ο Χόιερ στο Αρσάκειο στο Μαρούσι

Γερμανοί στρατιώτες στην παραλία στον Πειραιά

Γερμανοί στρατιώτες

Οικογενειακή φωτογραφία του Χόιερ το 1945

Οικογενειακή φωτογραφία του Χόιερ στην οποία διακρίνεται και ο ίδιος

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μέση Ανατολή: Σε ποιες τιμές χτυπάει ο «συναγερμός» για καύσιμα και ρεύμα

Μέση Ανατολή: Σε ποιες τιμές χτυπάει ο «συναγερμός» για καύσιμα και ρεύμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Κόσμος
Πλήγματα του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν

Πλήγματα του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Ένα καλό νέο 05.03.26

Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

Αυτές είναι οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι
On Field 05.03.26

Τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ροντινέι

Οι δύο 11αδες του Μεντιλίμπαρ στα ματς που έχει παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το 4-2-3-1, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Μαρτίνς και η απουσία του Ροντινέι

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο
Βουλή 05.03.26

Γερουλάνος: Η Ελλάδα να γίνει ξανά γέφυρα συνεννόησης, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο

«Με χαρά άκουσα την κυβέρνηση να λέει πως 'η Κύπρος κείται πλησίον' αναφερόμενη στην αποστολή φρεγατών και F-16. Μήπως όμως η Κύπρος ακόμα 'κείται μακράν' για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο; Ας μας πει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Στέγαση: Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας
Αδιέξοδο 05.03.26

Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας και την υπερβολική επιβάρυνση κόστους στέγασης

Η στέγαση εξελίσσεται σε δομική και συστημική κρίση με την Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης κόστους στέγασης στην ΕΕ και να είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της Ένωσης με 0% απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)
Τένις 05.03.26

«Δεν ξέρεις τη δουλειά σου, αύριο θα σε αναφέρω» – Η ένταση που είχε ο Απόστολος Τσιτσιπάς με τον διαιτητή (vid)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη ένταση με τον chair umpire Μοχάμεντ Λαγιανί.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;
«Συμφωνώ με Σάντσεθ» 05.03.26

Φάμελλος: Τι έχει να φοβηθεί ο Μητσοτάκης από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών;

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και τόνισε πως είναι θεσμική ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη η σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών

Σύνταξη
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο