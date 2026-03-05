«Κοιτάζοντας κατάματα τον θάνατο» – Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα παρέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο. Ανάμεσα στα τεκμήρια περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κρατουμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Το υλικό είχε τεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι το υλικό έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο να διαφυλαχθεί και να παραμείνει προσβάσιμο για τις επόμενες γενιές, στο πλαίσιο της θεσμικής προσπάθειας διατήρησης της ιστορικής μνήμης της Αντίστασης.

Ψηφιοποίηση και το Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο

Το πρώτο βήμα θα είναι η ψηφιοποίηση των φωτογραφιών, ενώ ψηφιακά αντίγραφα θα μπορούν να διατεθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Η ιστορική ταυτοποίηση των θεμάτων, τόπων, προσώπων και χρονολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση, με ιδιαίτερη έμφαση στις φωτογραφίες της εκτέλεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προστεθεί σχετική διάταξη στον αρχαιολογικό νόμο και θα συγκροτηθεί Εθνικό Φωτογραφικό Αρχείο, ενταγμένο στο Αρχείο Μνημείων.

