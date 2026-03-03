ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Ερώτηση σχετικά με την αναβάθμιση του Μνημείου του Σκοπευτηρίου κατέθεσαν στην Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, Κατσώτης Χρήστος, Διγενή Σεμίνα και Αμπατιέλος Νίκος.

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής.

Ολόκληρη η ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ

H ανάδειξη του ιστορικού τόπου του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή αποτελούσε πάντα επιβεβλημένη ανάγκη τόσο για την Καισαριανή, όσο και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Το Μνημείο και ο τόπος εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών την 1η Μάη του 1944 πάντα ενέπνεαν τον λαό και τη νεολαία χάρη στην αγέρωχη θυσία των αλύγιστων κομμουνιστών και αγωνιστών για μία ανώτερη κοινωνία. Η δημιουργία από τον Δήμο Καισαριανής του Μουσείου ΕΑΜικής και Εθνικής Αντίστασης εντός του χώρου του Σκοπευτηρίου πριν από δέκα χρόνια (2016) έδωσε ώθηση στην ανάδειξη των πλούσιων ιστορικών διδαγμάτων της περιόδου, με την έκθεση αρχειακού υλικού και εκθεμάτων στον φυσικό χώρο της θυσίας, εκθέματα που προσφέρθηκαν για πρώτη φορά από απόγονους των εκτελεσμένων και έκτοτε είναι δεκάδες χιλιάδες οι ξεναγήσεις σχολείων και φορέων που πραγματοποιούνται μέσα στον χώρο.

Χάρη στον σταθερό αγώνα δεκαετιών του λαού της Καισαριανής, στους οποίους πρωτοστάτησαν αγωνιστικές δημοτικές αρχές, με μπροστάρη τον αείμνηστο κομμουνιστή δήμαρχο Παναγιώτη Μακρή και την αταλάντευτη απαίτηση για παραχώρηση από το ελληνικό δημόσιο του ιστορικού αυτού χώρου θυσίας, μνημείου και συμβόλου της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, επιτεύχθηκε η απόδοση του στον Δήμο Καισαριανής για 40 χρόνια με τον νόμο 4415/2016 άρθρο 44.

Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες – ιστορικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, πριν από λίγες μέρες, ανεβάζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το πρωτόγνωρο και συγκινητικό παλλαϊκό αίτημα αυτές να αποδοθούν στον λαό για ανάδειξη. Αποδείχτηκε ακόμα περισσότερο στην πράξη η σημασία του ιστορικού χώρου, η ανάγκη πιο ολοκληρωμένης φροντίδας, ολοήμερης λειτουργίας και ενίσχυσης της δυνατότητας ξεναγήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί τα αιτήματα για επισκέψεις, ξεναγήσεις στον ηρωικό τόπο θυσίας των 200 κομμουνιστών από όλες τις γωνιές της χώρας μας και από χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

1. Είναι κρίσιμη η ολοκλήρωση του έργου του Σκοπευτηρίου Καισαριανής που αφορά την αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών απαραίτητων για την ανάδειξη του χώρου σε πάρκο ιστορικής μνήμης όπως έχει οριστεί από το ΦΕΚ παραχώρησης (ν. 4415/2016). Το έργο γίνεται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύψους 6,3 εκ. Παρά την κοπιώδη προσπάθεια του Δήμου Καισαριανής με παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να συνεχιστεί το εμβληματικό αυτό έργο, το οποίο σέβεται πλήρως τον ιστορικό χαρακτήρα και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, ο Δήμος συνεχίζει να γίνεται «μπαλάκι» ανάμεσα σε υπηρεσίες, χωρίς να δίνεται καμία λύση, ενώ ταυτόχρονα χάνεται πολύτιμος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η επίσπευση του εν λόγω έργου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις προβάλει ως άμεσο καθήκον τόσο για την αποκατάσταση καταστροφών και φυσικών φθορών στον χώρο του Μνημείου και τον τόπο εκτέλεσης, όσο και για τη δημιουργία υποδομή για τη φιλοξενία των φωτογραφιών που αφορούν στην εκτέλεση μέσα στο χώρο του Θυσιαστηρίου. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη προσβασιμότητα, οι όροι για την επίδραση του φυσικού χώρου στην παιδαγωγική διαδικασία και η πλέρια ιστορική τους αξιοποίηση. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης των κτηρίων του χώρου προκειμένου για την ανάπτυξη – προσθήκη τμήματος όπου θα τοποθετηθούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα προσωπικά αντικείμενα και τα λοιπά στοιχεία -πρωτότυπων ή όχι- που ήδη διαθέτει το ΜΕΕΑ, σε έναν ενιαίο χώρο.

2. Είναι άκρως απαραίτητη η διασφάλιση -κατ’ εξαίρεση όλων των διατάξεων- έκτακτων προσλήψεων με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ώστε όλοι οι χώροι να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, όπως την διευρυμένη λειτουργία τους, την προστασία του χώρου και των εκθεμάτων. Ο Δήμος Καισαριανής καταφέρνει να λειτουργεί όλο αυτόν τον χώρο και ιδίως το Μουσείο ΕΑΜικής – Εθνικής Αντίστασης, το Μνημείο και τον χώρο των εκτελέσεων, μετά και την κατάργηση του Νομικού Προσώπου, χάρη στο μεράκι του ελάχιστου προσωπικού και της εθελοντικής προσφοράς των μελών του παραρτήματος Καισαριανής της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

3. Η λήψη μέτρων από την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας απτά την πανελλαδική διάσταση που έχει ο χώρος, για να εξασφαλίσει ετήσια σταθερή και διακριτή γενναία χρηματοδότηση από το κράτος για να καλυφθούν σταθερά θέματα λειτουργικότητας και για να εφαρμοστεί η Μουσειολογική – Μουσειογραφική μελέτη που έχει εκπονηθεί από τον Δήμο το 2025 με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟ και αξιοποιεί νέες αρχιτεκτονικές, τεχνολογικές και παιδαγωγικές μεθόδους.

Με βάση αυτά ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για: