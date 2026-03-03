newspaper
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026, 11:03

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Ερώτηση σχετικά με την αναβάθμιση του Μνημείου του Σκοπευτηρίου κατέθεσαν στην Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ,  Κατσώτης Χρήστος, Διγενή Σεμίνα και Αμπατιέλος Νίκος.

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής.

Ολόκληρη η ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ

H ανάδειξη του ιστορικού τόπου του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή αποτελούσε πάντα επιβεβλημένη ανάγκη τόσο για την Καισαριανή, όσο και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Το Μνημείο και ο τόπος εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών την 1η Μάη του 1944 πάντα ενέπνεαν τον λαό και τη νεολαία χάρη στην αγέρωχη θυσία των αλύγιστων κομμουνιστών και αγωνιστών για μία ανώτερη κοινωνία. Η δημιουργία από τον Δήμο Καισαριανής του Μουσείου ΕΑΜικής και Εθνικής Αντίστασης εντός του χώρου του Σκοπευτηρίου πριν από δέκα χρόνια (2016) έδωσε ώθηση στην ανάδειξη των πλούσιων ιστορικών διδαγμάτων της περιόδου, με την έκθεση αρχειακού υλικού και εκθεμάτων στον φυσικό χώρο της θυσίας, εκθέματα που προσφέρθηκαν για πρώτη φορά από απόγονους των εκτελεσμένων και έκτοτε είναι δεκάδες χιλιάδες οι ξεναγήσεις σχολείων και φορέων που πραγματοποιούνται μέσα στον χώρο.

Χάρη στον σταθερό αγώνα δεκαετιών του λαού της Καισαριανής, στους οποίους πρωτοστάτησαν αγωνιστικές δημοτικές αρχές, με μπροστάρη τον αείμνηστο κομμουνιστή δήμαρχο Παναγιώτη Μακρή και την αταλάντευτη απαίτηση για παραχώρηση από το ελληνικό δημόσιο του ιστορικού αυτού χώρου θυσίας, μνημείου και συμβόλου της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, επιτεύχθηκε η απόδοση του στον Δήμο Καισαριανής για 40 χρόνια με τον νόμο 4415/2016 άρθρο 44.

Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες – ιστορικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, πριν από λίγες μέρες, ανεβάζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το πρωτόγνωρο και συγκινητικό παλλαϊκό αίτημα αυτές να αποδοθούν στον λαό για ανάδειξη. Αποδείχτηκε ακόμα περισσότερο στην πράξη η σημασία του ιστορικού χώρου, η ανάγκη πιο ολοκληρωμένης φροντίδας, ολοήμερης λειτουργίας και ενίσχυσης της δυνατότητας ξεναγήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί τα αιτήματα για επισκέψεις, ξεναγήσεις στον ηρωικό τόπο θυσίας των 200 κομμουνιστών από όλες τις γωνιές της χώρας μας και από χώρες του εξωτερικού.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

1. Είναι κρίσιμη η ολοκλήρωση του έργου του Σκοπευτηρίου Καισαριανής που αφορά την αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών απαραίτητων για την ανάδειξη του χώρου σε πάρκο ιστορικής μνήμης όπως έχει οριστεί από το ΦΕΚ παραχώρησης (ν. 4415/2016). Το έργο γίνεται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύψους 6,3 εκ. Παρά την κοπιώδη προσπάθεια του Δήμου Καισαριανής με παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να συνεχιστεί το εμβληματικό αυτό έργο, το οποίο σέβεται πλήρως τον ιστορικό χαρακτήρα και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, ο Δήμος συνεχίζει να γίνεται «μπαλάκι» ανάμεσα σε υπηρεσίες, χωρίς να δίνεται καμία λύση, ενώ ταυτόχρονα χάνεται πολύτιμος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η επίσπευση του εν λόγω έργου μετά και τις τελευταίες εξελίξεις προβάλει ως άμεσο καθήκον τόσο για την αποκατάσταση καταστροφών και φυσικών φθορών στον χώρο του Μνημείου και τον τόπο εκτέλεσης, όσο και για τη δημιουργία υποδομή για τη φιλοξενία των φωτογραφιών που αφορούν στην εκτέλεση μέσα στο χώρο του Θυσιαστηρίου. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη προσβασιμότητα, οι όροι για την επίδραση του φυσικού χώρου στην παιδαγωγική διαδικασία και η πλέρια ιστορική τους αξιοποίηση. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης των κτηρίων του χώρου προκειμένου για την ανάπτυξη – προσθήκη τμήματος όπου θα τοποθετηθούν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα προσωπικά αντικείμενα και τα λοιπά στοιχεία -πρωτότυπων ή όχι- που ήδη διαθέτει το ΜΕΕΑ, σε έναν ενιαίο χώρο.

2. Είναι άκρως απαραίτητη η διασφάλιση -κατ’ εξαίρεση όλων των διατάξεων- έκτακτων προσλήψεων με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ώστε όλοι οι χώροι να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, όπως την διευρυμένη λειτουργία τους, την προστασία του χώρου και των εκθεμάτων. Ο Δήμος Καισαριανής καταφέρνει να λειτουργεί όλο αυτόν τον χώρο και ιδίως το Μουσείο ΕΑΜικής – Εθνικής Αντίστασης, το Μνημείο και τον χώρο των εκτελέσεων, μετά και την κατάργηση του Νομικού Προσώπου, χάρη στο μεράκι του ελάχιστου προσωπικού και της εθελοντικής προσφοράς των μελών του παραρτήματος Καισαριανής της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

3. Η λήψη μέτρων από την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας απτά την πανελλαδική διάσταση που έχει ο χώρος, για να εξασφαλίσει ετήσια σταθερή και διακριτή γενναία χρηματοδότηση από το κράτος για να καλυφθούν σταθερά θέματα λειτουργικότητας και για να εφαρμοστεί η Μουσειολογική – Μουσειογραφική μελέτη που έχει εκπονηθεί από τον Δήμο το 2025 με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟ και αξιοποιεί νέες αρχιτεκτονικές, τεχνολογικές και παιδαγωγικές μεθόδους.

Με βάση αυτά ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για:

  • Να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής,
  • Να χρηματοδοτηθεί και να στελεχωθεί επαρκώς το Μουσείο ΕΑΜικής και Εθνικής Αντίστασης στην Καισαριανή
  • Να εξασφαλιστεί η σταθερή συντήρηση του Μνημείου και του ηρωικού τόπου της εκτέλεσης.

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες δεν πρέπει να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
