Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση

Ο βετεράνος σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς, γνωστός για ταινίες όπως Παρίσι-Τέξας, Τα Φτερά του Έρωτα και Υπέροχες Μέρες, ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου αυτόν το μήνα και του ζητήθηκε να σχολιάσει το κατά πόσο οι ταινίες μπορούν να προκαλέσουν πολιτικές αλλαγές.

Ο Βέντερς είπε ότι πιστεύει ότι οι κινηματογραφιστές «πρέπει να μένουν έξω από την πολιτική, γιατί αν κάνουμε ταινίες που είναι αποκλειστικά πολιτικές, μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής. Αλλά εμείς είμαστε το αντίβαρο της πολιτικής, είμαστε το αντίθετο της πολιτικής. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά των ανθρώπων, όχι τη δουλειά των πολιτικών».

Η ερώτηση για τη Γάζα

Απαντώντας σε μια ξεκάθαρη ερώτηση σχετικά με τη γερμανική υποστήριξη προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και την «επιλεκτική» αλληλεγγύη προς τους πολιορκημένους λαούς σε όλο τον κόσμο, ο Βέντερς απέρριψε την ιδέα ότι η κινηματογραφική βιομηχανία ή το φεστιβάλ πρέπει να λαμβάνουν ενεργά πολιτικές θέσεις.

«Ναι, οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» πρόσθεσε «όχι με πολιτικό τρόπο. Καμία ταινία δεν έχει αλλάξει πραγματικά τις ιδέες των πολιτικών, αλλά… μπορούμε να αλλάξουμε την ιδέα που έχουν οι άνθρωποι για το πώς πρέπει να ζουν».

«Ο κινηματογράφος έχει την απίστευτη δύναμη να προκαλεί συμπόνια και ενσυναίσθηση» διευκρίνησε ο Βέντερς. «Τα νέα δεν προκαλούν ενσυναίσθηση. Η πολιτική δεν προκαλεί ενσυναίσθηση, αλλά οι ταινίες ναι. Και αυτό είναι το καθήκον μας».

«Ο Βέντερς ίσως προσπαθούσε να σώσει τη Berlinale από το να υποκύψει στη μοίρα εκείνων των φεστιβάλ που έχουν καταλήξει να περιορίζουν την πολιτιστική φαντασία» έγραψε ο Κέιβ επικρίνοντας πολλά σύγχρονα γεγονότα για το ότι έχουν υποκύψει σε «μια ενιαία μονολιθική ιδεολογία – μία φωνή, μία αιτία, μία διαφωνία»

Η Αρουντάτι Ρόι αποχώρησε

Οι δηλώσεις του φυσικά και δημιούργησαν ένα κύμα οργής για την έλλειψη τρυφερότητας ή ανθρωπιστικής ευαισθησίας με αποτέλεσμα η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι να αποχωρήσει από τη Berlinale καταγγέλλοντας τις δηλώσεις του προέδρου του φεστιβάλ για τη Γάζα.

Τώρα, ο Κέιβ σε μια απάντηση σε ερώτηση ενός θαυμαστή στο blog του Red Hand Files έρχεται να πάρει ξεκάθαρη θέση σχετικά με το θέμα. Εξηγώντας ότι γνωρίζει τον Βέντερς για πάνω από 40 χρόνια, ο Κέιβ είπε ότι τα σχόλιά του «με συγκίνησαν βαθιά».

«Επιβεβαίωσε την άποψή μου για τον ίδιο ως έναν άνθρωπο με πάθος, αρχές, στοχαστικό και θαρραλέο – ένα άτομο που νοιάζεται βαθιά για τον κινηματογράφο και την κατάσταση του δημιουργικού κόσμου» συνέχισε ο Κέιβ.

«Τα λόγια του ήταν μια στοργική, ευγενική και προστατευτική χειρονομία, που απευθυνόταν όχι μόνο στην καλλιτεχνική κοινότητα αλλά και στην ίδια την ανθρωπότητα, και παρά την αναμενόμενη κριτική, υποψιάζομαι ότι πολλοί καλλιτέχνες, ίσως οι περισσότεροι, θα εκτιμήσουν ειλικρινά τα λόγια του».

«Η ιστορία θα κρίνει τους σκηνοθέτες που δεν μπορούν να πάρουν θέση» – Αρουντάντι Ρόι

Η μεγάλη τέχνη υπάρχει καθαρά για τον εαυτό της

Συνέχισε υποθέτοντας ότι ο Βέντερς ίσως «προσπαθούσε να σώσει τη Berlinale από το να υποκύψει στη μοίρα εκείνων των φεστιβάλ που έχουν καταλήξει να περιορίζουν την πολιτιστική φαντασία», επικρίνοντας πολλά σύγχρονα γεγονότα για το ότι έχουν υποκύψει σε «μια ενιαία μονολιθική ιδεολογία – μία φωνή, μία αιτία, μία διαφωνία».

Ο Κέιβ πρόσεθεσε: «Δεν φαντάζομαι ούτε για μια στιγμή ότι ο Βιμ πιστεύει ότι η τέχνη πρέπει να αγνοεί τις μεγάλες και επίμονες αδικίες του κόσμου. Φαίνεται να πιστεύει, όπως και εγώ, ότι η χρήση της τέχνης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις αδικίες μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά ίσως πιστεύει επίσης ότι η τέχνη είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα της χρησιμότητάς της, είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο ή ένα όπλο».

«Ίσως πιστεύει, όπως και εγώ, ότι στην ουσία της, η μεγάλη τέχνη υπάρχει καθαρά για τον εαυτό της – και ότι στην πιο μεταμορφωτική της μορφή αποκαλύπτεται με τρόπο λεπτό, αμφίβολο και περίεργο. Ότι είναι κάτι που προσεγγίζουμε με δέος και θαυμασμό, που μας κάνει να νιώθουμε ταπεινοί ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τις καρδιές μας, που εισχωρεί στην ψυχή και το πνεύμα μας, καθοδηγώντας μας προς το καλό, το όμορφο και το αληθινό.

»Η τέχνη μας γοητεύει και μας μεταδίδει την αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, διευρύνοντας την κατανόησή μας για τον κόσμο και τη θέση μας μέσα σε αυτόν – ότι έχουμε το δικαίωμα να αγαπάμε, να γελάμε, να κλαίμε και να ενθουσιαζόμαστε με τον κόσμο. Αυτή είναι η γενναιοδωρία της τέχνης – να μας υπενθυμίζει ότι αξίζει να ζούμε τη ζωή».

Οι άνθρωποι εκτός νόρμας

Ο Κέιβ έχει μιλήσει συχνά για τη διασταύρωση της πολιτικής και της τέχνης. Το 2023, δήλωσε στο NME ότι πιστεύει ότι υπάρχει «κάποια συσχέτιση μεταξύ της παραβατικής και κακής συμπεριφοράς και της καλής τέχνης».

«Δεν είναι τυχαίο ότι τα πραγματικά σπουδαία έργα συχνά δημιουργούνται από τους πιο προβληματικούς ανθρώπους» πρόσθεσε. «Δεν το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει κανένας δείκτης που να λέει ότι η αρετή δημιουργεί καλή τέχνη. Αν αρχίσεις να ψάχνεις για τους καλούς ανθρώπους που δημιουργούν καλή τέχνη, η συζήτηση τελειώνει πολύ γρήγορα. Όλα τα σπουδαία έργα φαίνεται να δημιουργούνται από ανθρώπους που, κατά κάποιον τρόπο, είναι εκτός νόρμας.

»Απλά εκτιμώ την τέχνη και βλέπω ότι η ανάγκη για αυτήν είναι πολύ επείγουσα για να ασχολούμαστε με μαλακίες και να καταργούμε αυτά τα πράγματα. Εκεί αρχίζει και τελειώνει το πρόβλημά μου με την κουλτούρα της ακύρωσης. Δεν είναι κάποια μεγάλη μάχη που δίνω με αυτούς τους ανθρώπους. Απλά ανησυχώ για τον κόσμο και χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα καλά πράγματα».

Ούτε αριστερός, ούτε δεξιός

Ο Κέιβ είπε επίσης πέρυσι ότι «δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός», καθώς θεωρεί και τις δύο πλευρές «ανοίκειες», και έχει επίσης πει ότι το να ακούμε αντίθετες ιδέες συμβάλλει σε μια πιο υγιή κοινωνία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να «απελευθερώσουμε την ψυχή του κόσμου μας».

Έκανε μια παρόμοια παρατήρηση σε μια συνέντευξη με την εφημερίδα The Guardian το 2024, όταν επέκρινε την woke κουλτούρα για την «έλλειψη ελέους» και «έλλειψη συγχώρεσης». Το 2020, επικοινώνησε με έναν θαυμαστή του για να του εξηγήσει γιατί έχει μια αποστροφή στο να εισάγει την πολιτική στους στίχους του.

*Με στοιχεία από nme.com | Αρχική Φωτό: REUTERS