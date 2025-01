Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ «τελειώνει» τον Κασεμίρο (pic)

Μέρες φαίνεται πως μετράει στο «Old Trafford» ο Κασεμίρο! Αυτό καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρούμπεν Αμορίμ αποφάσισε να τελειώσει τον Βραζιλιάνο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θεωρώντας πως δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο.

Κρίστιαν Έρικσεν και Βίκτορ Λίντελοφ είναι επίσης στη «μαύρη» λίστα, με τον Πορτογάλο προπονητή να θέλει να φέρει νέους παίκτες που θα αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και χρειάζεται άμεσα αλλαγές.

Ο Κασεμίρο αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Ρεάλ, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Έχει καταγράψει 105 συμμετοχές με 15 γκολ και 9 ασίστ ενώ κατέκτησε ένα Λιγκ Καπ κι ένα Κύπελλο, αλλά γενικότερα η απόδοσή του δεν είχε καμία σχέση με αυτή που μας είχε συνηθίσει στη Μαδρίτη.

🚨🇧🇷 Not only Eriksen and Lindelof. Casemiro could also leave Manchester United in January or summer window.

The club must sell players in order to bring in new ones and the Brazilian midfielder remains available in case of good proposal. pic.twitter.com/LIIIlcNmz3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025