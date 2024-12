Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ 0-2: Συνεχίζεται η κατρακύλα για την ομάδα του Αμορίμ

Δεν έχει τελειωμό ο κατήφορος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ηττήθηκε (και) από την Νιουκάστλ με 2-0, στο «Ολντ Τράφορντ» για την 19η αγωνιστική της Premier League (δείτε εδώ τα highlights). Στην 14η θέση της βαθμολογίας οι «κόκκινοι διάβολοι» με 22 βαθμούς, μόλις επτά, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Πέμπτη θέση και 32 πόντοι για τις «καρακάξες» που παραμένουν σε τροχιά Ευρώπης.

Βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, όταν στο 4ο λεπτό, ο Χολ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Ίσακ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Μάλιστα η Νιουκάστλ διπλασίασε το προβάδισμά της στο 19ο λεπτό, όταν ο Γκόρντον έκανε την κούρσα από τα αριστερά, έβγαλε την σέντρα και ο Ζοέλιντον πήρε την κεφαλιά, νικώντας τον Μαρτίνες, για το 2-0.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν σαν να μην… μπήκε στο πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο και στο 32ο λεπτό, ο Τονάλι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ονάνα, μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Δείγμα του πόσο κακή ήταν η Γιουνάιτεντ στο πρώτο μέρος, το γεγονός πως ο Αμορίμ έκανε αλλαγή πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 33ο λεπτό, με τον Μαϊνού να αντικαθιστά τον Ζίρκζι.

Joshua Zirkzee has been substituted after 33 minutes.

He’s been replaced by Kobbie Mainoo.#MUNNEW pic.twitter.com/Gx1GRYH9KJ

— Match of the Day (@BBCMOTD) December 30, 2024