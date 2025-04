Η Μπαρτσελόνα του Φλικ σκοράρει κατά ριπάς και θέλει να τα σαρώσει όλα (pics)

Κατά γενική ομολογία η Μπαρτσελόνα είναι φέτος η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Μετά από αρκετά χρόνια παρακμής, ανεξάρτητα με το αν έπαιρναν τίτλους ή όχι, οι Καταλανοί φέτος παρουσιάζουν μία εικόνα που αρμόζει στο DNA τους κάνοντας χαρούμενους τους οπαδούς τους σε όλο τον κόσμο.

Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, γρήγορο και άμεσο παιχνίδι, ικανό να «σκοτώσει» κάθε ομάδα. Να διαλύσει κάθε αντίπαλο στο πέρασμά του. Ένα παιχνίδι βέβαια που έχει την ταυτότητα του Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός ανέλαβε το καλοκαίρι παίρνοντας την σκυτάλη από τον Τσάβι και για όσους είχαν δει τη δουλειά του στην Μπάγερν, σίγουρα δεν θα είναι έκπληξη η εικόνα της Μπαρτσελόνα.

Barcelona have scored 140 goals in 46 games this season — an average of over 3 goals/game. 🤯 pic.twitter.com/EnShTasPbE

Μετά από 46 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη σκοράρει 140 φορές. Λίγο πάνω από τρία γκολ ανά παιχνίδι μέσο όρο δηλαδή. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση της ιστορίας τους στον ίδιο αριθμό παιχνιδιών καθώς τη σεζόν 2011-12 είχαν βάλει ένα γκολ παραπάνω. Με μία σημαντική σημείωση.

‼ Barcelona have scored 140 goals in their first 46 games of the season,

their second-best scoring record in history at this stage of the season🥶🤯

Only the 2011/12 season when the team scored 141 goals, and the legend Leo Messi alone scored 73 goals.🐐#FCBlive pic.twitter.com/Wn7OB1FRLz

