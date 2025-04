Ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζει «χρυσή» πρόταση στον Ντε Μπρόινε (pic)

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε υπήρξε ένας από τους καλύτερους μέσους που είδε ποτέ η Premier League και πλέον είναι ένα βήμα πριν από την αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο.

Ο Βέλγος έχει προσεγγιστεί από πολλές ομάδες, οι οποίες ελπίζουν να αποχωρήσει ο Βέλγος από τους «Πολίτες» και να τον κάνουν δικό τους. Μία από αυτές, είναι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν αγωνίζεται στη μεγαλύτερη κατηγορία της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Ναόμ FC σκοπεύει να χρυσοπληρώσει τον 33χρονο, ώστε να φορέσει τη φανέλα της. Ο σύλλογος έχει εξασφαλίσει την άνοδο του και πλέον στρέφεται στην επόμενη σεζόν και μια πιθανή μεταγραφή του Ντε Μπρόινε θα δώσει νέα δυναμική στην ομάδα.

🗞 Kevin De Bruyne is in «serious» and «positive» talks to join Saudi second-division side Neom SC.

[Foot Mercato]

— ManCityzens (@ManCityzenscom) April 3, 2025