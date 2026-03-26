Ο Μπέκαμ θέλει να κάνει συμπαίκτη του… Μέσι τον Κασεμίρο

Ο Βραζιλιάνος διεθνής μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Premier League στο τέλος της σεζόν, με τη λήξη του συμβολαίου του, και αναμένεται να περάσει τον Ατλαντικό για να γίνει συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι.

Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο άσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει το καλοκαίρι ως ελεύθερος, έχοντας προτάσεις να επιστρέψει στη χώρα του, να παίξει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ.

Ο Κασεμίρο, ο Μπέκαμ και ο… Μέσι

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2022 και μετρά συνολικά 149 συμμετοχές με 23 γκολ, έχει μεγάλη πρόταση για να φορέσει τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, η Σάο Πάολο θέλει να τον πάρει πίσω στη χώρα του.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ στο Μάντσεστερ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επικοινώνησε μαζί του και τον θέλει στην Ιντερ Μαϊάμι για να πάρει τη θέση στο κέντρο του Σέρχι Μπουσκέτς, ο οποίος αποσύρθηκε τον περαμένο Δεκέμβριο από τα γήπεδα. Οι πληροφορίες αυτές μάλιστα κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία των δύο ανδρών για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, αντί 25 εκατ. ευρώ.