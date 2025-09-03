Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της ακρίβειας εδώ και καιρό, από το 2017 που επιβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Η Ελληνική Ένωση Καφέ απέστειλε επιστολή στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, ζητώντας την κατάργηση ή τουλάχιστον τη δραστική μείωση του ΕΦΚ.

Ένας φόρος που, όπως επισημαίνει η Ένωση, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Ο φόρος που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για το προϊόν.

Η εκτίναξη των διεθνών τιμών καφέ στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της μειωμένης σοδειάς στις κύριες παραγωγικές χώρες, των γεωπολιτικών εντάσεων και των νέων εμπορικών περιορισμών της Ε.Ε., έχει ήδη δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα κόστους.

Η προσθήκη του ΕΦΚ έχει κάνει την κατάσταση ακόμη πιο ασφυκτική.

Όπως τονίζει η Ένωση, το αποτέλεσμα είναι να εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις και να πλήττονται τα νοικοκυριά που ήδη παλεύουν με την ακρίβεια στα τρόφιμα.

Η διεθνής εικόνα και το παράδειγμα της Δανίας

Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες επιλέγουν να ελαφρύνουν τους πολίτες.

Η Δανία ανακοίνωσε πρόσφατα την κατάργηση των φόρων στον καφέ και τη σοκολάτα, μετά από αύξηση 35,5% στην τιμή του καφέ μέσα σε έναν χρόνο.

Ένα μέτρο που έδωσε άμεση ανάσα στα νοικοκυριά.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, εν όψει και των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η καθημερινή συνήθεια που κινδυνεύει

Ο καφές στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ρόφημα∙ είναι πολιτισμός, κοινωνική συνήθεια και καθημερινή ανάσα.

Ωστόσο, με αυξήσεις που αγγίζουν το 49,72% για τη Robusta και το 35,86% για την Arabica, οι επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται στα όρια της βιωσιμότητας.

Ενέργεια, μισθοί και ενοίκια ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το κόστος. Αν δεν υπάρξει πολιτική παρέμβαση, το φλιτζάνι καφέ κινδυνεύει να γίνει είδος πολυτελείας.

Πηγή: ΟΤ