Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται στην παγκόσμια αγορά καφέ, με τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια να μεταβάλλονται συνεχώς.

Η ποικιλία Arabica έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου σε υψηλό επταμήνου 4,13 δολάρια η λίβρα, από 2,84 δολάρια στις αρχές Αυγούστου, πριν υποχωρήσει στα 3,62 δολάρια στις 24 Σεπτεμβρίου. Η Robusta άγγιξε στις 16 Σεπτεμβρίου τα 484 δολάρια ο τόνος και έκτοτε υποχώρησε σταδιακά στα 421 δολάρια.

Η αβεβαιότητα τροφοδοτείται από τη μείωση της παραγωγής σε Βραζιλία και Βιετνάμ λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης από την Κίνα.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικοί δασμοί 50% στη Βραζιλία και η μείωση των αποθεμάτων διατηρούν την αγορά σε τεντωμένο σχοινί.

Οι επιπτώσεις στον καταναλωτή

Η διεθνής αναταραχή στον καφέ έχει ήδη φτάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέσα σε έναν χρόνο η τιμή του στιγμιαίου καφέ αυξήθηκε κατά 16,8%, με τη συσκευασία των 200 γραμμαρίων να φτάνει πλέον τα 9,22 ευρώ. Ο ελληνικός καφές κατέγραψε άνοδο 35% σε εννέα μήνες, από 3,62 ευρώ στα 5,15 ευρώ, ενώ οι κάψουλες εσπρέσο (10 τεμάχια) αυξήθηκαν σχεδόν 19%, φτάνοντας από 4,6 στα 5,93 ευρώ.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη Βραζιλία και τις ελπίδες για αποκλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Βραζιλίας, οι επιχειρήσεις εισαγωγής καφέ προειδοποιούν για νέα κύματα ανατιμήσεων, αν οι αγορές γίνουν σε υψηλότερες τιμές. Οι αμερικανικοί δασμοί έχουν προκαλέσει επιφυλακτικότητα στους Βραζιλιάνους εμπόρους, μειώνοντας τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και τα αποθέματα καφέ.

Στην Ελλάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές, επεκτείνοντας την απαγόρευση προσφορών σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί και καλώντας σε εθελοντική μείωση τιμών κατά 5% σε 1.000 κωδικούς.