Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0: Τρίποντο με «υπογραφή» Ντόργκου

Με γκολ του Ντόργκου στο 24ο λεπτό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε εντός έδρας της Νιούκαστλ με 1-0, για την 18η αγωνιστική της Premier League.

Με αυτό το τρίποντο η Γιουνάιτεντ έφτασε τους 29 βαθμούς και ανέβηκε στην πέμπτη θέση, ενώ οι ηττημένοι παρέμειναν στους 23 και στην 11η θέση.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 11ο λεπτό με τον Σέσκο, μετά από ωραία πάσα του Ντόργκου, αλλά το σουτ του επιθετικού της Γιουνάιτεντ έφυγε άουτ. Στο 13’ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με κεφαλιά του Γκιμαράες, αλλά ο Λάμενς απέκρουσε.

Στο 25’ τελικά η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ με τον Ντόργκου. Ο άσος της Μάντσεστερ με βολέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Ράμσντεϊλ για το 1-0. Στο 34’ μάλιστα ο ίδιος έφτασε κοντά στο 2-0, αλλά αυτή τη φορά ο Ράμσντεϊλ απέκρουσε.

Στο 60’ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Σέσκο. Δύο λεπτά αργότερα ήταν σειρά της Νιούκαστλ να έχει δοκάρι, με τον Χολ μετά από μακρινό σουτ. Στο 67’ οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την ισοφάριση, αλλά το σουτ του Γκόρντον από πλάγια θέση μέσα από την περιοχή έφυγε άουτ.

Στο 85’ ο Μπαρνς έκανε το γύρισμα στον Γκόρντον, αλλά αυτός πλάσαρε άστοχα από το σημείο του πέναλτι. Στο 90’ ο Μάιλι κατέβασε ωραία και σούταρε, αλλά η προσπάθειά του έφυγε πάνω από την εστία του Λάμενς.

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαρτίνεζ (88’ Φρέντρικσον), Χέβεν, Σο (88’ Μαλάσια), Νταλότ, Ουγκάρτε, Κασεμιρο (61’ Γιορό), Ντόργκου, Μάουντ, Κούνια, Σέσκο (61’ Ζίρκζεϊ)

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Μίλι, Τιαό, Σαρ, Χολ, Μπρούνο Γκιμαράες, Τονάλι (77’ Γουίλοκ), Ράμσεϊ (68’ Ζοέλιντον), Μέρφι (67’ Μπαρνς), Βολτεμάντε (67’ Γουισά), Γκόρντον.

