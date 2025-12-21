Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Παραμένουν σε «τροχιά» κορυφής οι «χωριάτες»!

Δεν σταματάει πουθενά η Άστον Βίλα! Η ομάδα του Ουνάι Έμερι «καθάρισε» με 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Villa Park» για τη 17η αγωνιστική της Premier League και παρέμεινε κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Έβδομη σερί νίκη στο πρωτάθλημα για τους «χωριάτες» και δέκατη συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρώτη απείλησε στο ματς η Γιουνάιτεντ και μέχρι το δεκάλεπτο η Βίλα είχε τρεις ευκαιρίες με Γουότκινς και ΜακΓκίν. Στο 22′ ο Μαρτίνες έβγαλε εντυπωσιακά σε σουτ του Σέσκο ενώ στο 33′ ήταν η σειρά του ο Λάμενς να αποκρούσει το σουτ του Ρότζερς. Τελικά στο 45′ η Βίλα έκανε το 1-0 με απίθανο σουτ του Ρότζερς, αλλά στο 45+3′ ο Κούνια με πλασέ έκανε το 1-1.

Στο 56ο λεπτό το πλασέ του Λισάντρο Μαρτίνες πέρασε λίγο έξω ενώ στο 58′ ο Ρότζερς με νέο τρομερό γκολ έκανε το 2-1. Στο 64′ μάλιστα ο ίδιος είχε ευκαιρία για χατ-τρικ, με τη Γιουνάιτεντ να χάνει απίθανη ευκαιρία με κεφαλιά του Κούνια στο 71′ και το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Λίντελεφ, Μάατσεν (75’ Ντιν), Κονσά, Ονάνα (83’ Μπουεντία), Καμαρά (88’ Μπογκάρντε), Κας, ΜακΓκίν (83’ Γκεσάν), Τίλεμανς, Ρότζερς, Γουότκινς (75’ Μάλεν).

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Χέβεν, Νταλότ, Γιορό (83’ Λάσεϊ), Σο, Ντόργκου, Φερνάντες (46’ Μαρτίνες), Ουγκάρτε (73’ Ζίρκζεϊ), Κούνια, Μάουντ, Σέσκο (73’ Φλέτσερ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 20/12

Νιουκάστλ-Τσέλσι 2-2

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1

Κυριακή 21/12

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

Δευτέρα 22/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)



H βαθμολογία στην Premier League

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ (22:00)

Σάββατο 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Άρσεναλ-Μπράιτον (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Μπέρνλι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (17:00)

Τσέλσι-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 28/12

Σάντερλαντ-Λιντς (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ (18:30)