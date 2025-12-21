Τον «έβγαλε απ’ τα ρούχα του» – Ο Μόργκαν Ρότζερς τρέλανε τον Έμερι

Η Άστον Βίλα είναι ασταμάτητη καθώς η ομάδα του Μπέρμιγχαμ επικράτησε και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-1), πετυχαίνοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη της στην Πρέμιερ Λιγκ και δέκατη σερί σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι παραμένει στο «κυνήγι» της πρωτοπόρου Άρσεναλ και είναι προφανές πως οι «χωριάτες» είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τον τίτλο μέχρι τέλους.

Ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ο 23χρονος επιθετικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι δύο γκολ.

10 wins in a row for the first time since 1914‼ Aston Villa’s red-hot run continues 🔥 pic.twitter.com/tMEC0eT8JF — Premier League USA (@PLinUSA) December 21, 2025

Το ματς με την Γιουνάιτεντ ήταν κομβικό για την Βίλα και ο Έμερι ήξερε πολύ καλά πως μια νίκη στην αποψινή αναμέτρηση θα έδινε μεγάλη ώθηση στην ομάδα του, στην προσπάθεια να διατηρηθεί στο «κόλπο» του πρωταθλήματος.

Ο σκόρερ της Βίλα γνώρισε την αποθέωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και… έβγαλε τον Έμερι από τα ρούχα του, καθώς ο τρόπος που πανηγύρισε ο Ισπανός προπονητής, το δεύτερο γκολ που πέτυχε η ομάδα του, είναι ενδεικτικός και της πίεσης.

10 wins in a row for Aston Villa… and +10 points than Man United in PL table! 💜💙 Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/dLWGZXSBQT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2025

Ο Έμερι έβγαλε το μπουφάν του και το… πέταξε στον αέρα, με τον πολύπειρο τεχνικό της Βίλα να πανηγυρίζει με μοναδικό τρόπο, το δεύτερο γκολ της ομάδας του κόντρα στην Γιουνάιτεντ.

Unai Emery celebrates in a… unique way 😅 pic.twitter.com/9R00vM5Sz2 — B/R Football (@brfootball) December 21, 2025

Απίστευτο ρεκόρ από τους «χωριάτες»

Οι οπαδοί της Βίλα θα κάνουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα, βλέποντας την ομάδα τους να πετυχαίνει τη μια νίκη μετά την άλλη σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως προαναφέραμε αυτή ήταν η δέκατη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ και η συγκεκριμένη επίδοση είναι η καλύτερη στα τελευταία… 111 χρόνια.

Aston Villa beat Man Utd to win their TENTH consecutive game in all competitions for the first time in 111 years 😳 pic.twitter.com/Sya51S2NER — B/R Football (@brfootball) December 21, 2025

Αυτό από μόνο του φανερώνει την εντυπωσιακή φόρμα την οποία έχει η Βίλα και δικαίως πολλοί πιστεύουν ότι οι «χωριάτες» θα διεκδικήσουν με αξιώσεις το πρωτάθλημα, βάζοντας δύσκολα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Καμιά ομάδα δεν μπορεί να «φρενάρει» αυτή την περίοδο την Βίλα κι αυτό είναι κάτι που… απασχολεί έντονα τους «κανονιέρηδες» αλλά και την ομάδα του Γκουαρντιόλα.