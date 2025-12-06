Η «ξέφρενη» κούρσα της Άστον Βίλα – Ο Έμερι βρήκε τις λύσεις και αποθεώνεται

Η Άστον Βίλα έβαλε… φωτιά στην Πρέμιερ Λιγκ με την μεγάλη νίκη που πέτυχε σήμερα επί της πρωτοπόρου του βαθμολογικού πίνακα, Άρσεναλ και μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ομάδα του Μπέρμιγχαμ μπήκε για τα καλά και αυτή στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Το γκολ του Μπουέντια στο 95’ χάρισε την σπουδαία νίκη στην Βίλα (2-1) και οι «χωριάτες» απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι παραμένουν στην κορυφή.

Η «μάχη» όμως έχει… ανάψει για τα καλά μετά το σημερινό αποτέλεσμα στο Βίλα Παρκ κι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε στα όσα έχει πετύχει η ομάδα του Ουνάι Έμερι και τα οποία δικαίως χαρακτηρίζονται εντυπωσιακά.

Η σεζόν δεν ξεκίνησε καλά ή για ν’ ακριβολογούμε, ξεκίνησε απογοητευτικά για την Βίλα καθώς οι «χωριάτες» δεν είχαν πετύχει νίκη στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και η γκρίνια ήταν μεγάλη.

Αρκεί να σημειώσουμε πως υπήρξαν ρεπορτάζ στον αγγλικό Τύπο που έκαναν λόγο ακόμα και για απόλυση του Ουνάι Έμερι από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και ο Ισπανός βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Ο Έμερι όμως είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη κι όταν έλεγε πως απλά χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα για να δείξει τις ικανότητες που έχει η ομάδα του, ήξερε πολύ καλά γιατί το έλεγε.

Στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ, η Βίλα είχε δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες αλλά μετά από τον αγώνα με τη Σάντερλαντ στις 21 Σεπτεμβρίου, όλα άλλαξαν ως δια μαγείας.

Οι «μηχανές» της ομάδας του Μπέρμιγχαμ πήραν μπρος για τα καλά και τα αποτελέσματα των «χωριατών» είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά, καθώς η Βίλα μετράει εννιά νίκες στα δέκα τελευταία παιχνίδια της στην Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας χάσει μόνο από την Λίβερπουλ.

Το ρεκόρ που «τρέχει» η ομάδα του Έμερι είναι φανταστικό και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η Βίλα είναι για τα καλά στο κόλπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η νίκη επί της Άρσεναλ ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί δείχνει ότι οι «χωριάτες» είναι σε θέση να κάνουν πρωταθλητισμό κι αυτό το κατάλαβαν καλά οι «κανονιέρηδες».

Ο Έμερι όχι απλά ξέφυγε από την… γωνία του ρινγκ που ήταν στριμωγμένος, αλλά τώρα είναι πανίσχυρος και αποθεώνεται τόσο από τον Τύπο στο μεγάλο Νησί, όσο και από τους οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως δεν αναφερόμαστε μόνο στους οπαδούς της Βίλα, καθώς όλοι στην Αγγλία αναγνωρίζουν τις μεγάλες ικανότητες του Ισπανού προπονητή.

Ο Ισπανός τεχνικός βρήκε τις λύσεις κι έδειξε πως ήταν σίγουρος για τις δυνατότητες που έχει η ομάδα του. Δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να αναστρέψει το κλίμα και τώρα συνεχίζει ακάθεκτος, έχοντας βεβαίως στο νου, την κατάκτηση του τίτλου.

Η Βίλα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο και δείχνει πως είναι ικανή να κάνει το μεγάλο «κόλπο» στην διεκδίκηση του αγγλικού πρωταθλήματος.