Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Η «ξέφρενη» κούρσα της Άστον Βίλα – Ο Έμερι βρήκε τις λύσεις και αποθεώνεται
Η «ξέφρενη» κούρσα της Άστον Βίλα – Ο Έμερι βρήκε τις λύσεις και αποθεώνεται

Η Βίλα νίκησε την Άρσεναλ, «τρέχει» ένα απίστευτο ρεκόρ και πλέον διεκδικεί τον τίτλο

Η Άστον Βίλα έβαλε… φωτιά στην Πρέμιερ Λιγκ με την μεγάλη νίκη που πέτυχε σήμερα επί της πρωτοπόρου του βαθμολογικού πίνακα, Άρσεναλ και μάλιστα αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η ομάδα του Μπέρμιγχαμ μπήκε για τα καλά και αυτή στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Το γκολ του Μπουέντια στο 95’ χάρισε την σπουδαία νίκη στην Βίλα (2-1) και οι «χωριάτες» απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι παραμένουν στην κορυφή.

Η «μάχη» όμως έχει… ανάψει για τα καλά μετά το σημερινό αποτέλεσμα στο Βίλα Παρκ κι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε στα όσα έχει πετύχει η ομάδα του Ουνάι Έμερι και τα οποία δικαίως χαρακτηρίζονται εντυπωσιακά.

Η σεζόν δεν ξεκίνησε καλά ή για ν’ ακριβολογούμε, ξεκίνησε απογοητευτικά για την Βίλα καθώς οι «χωριάτες» δεν είχαν πετύχει νίκη στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και η γκρίνια ήταν μεγάλη.

Αρκεί να σημειώσουμε πως υπήρξαν ρεπορτάζ στον αγγλικό Τύπο που έκαναν λόγο ακόμα και για απόλυση του Ουνάι Έμερι από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και ο Ισπανός βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Ο Έμερι όμως είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη κι όταν έλεγε πως απλά χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα για να δείξει τις ικανότητες που έχει η ομάδα του, ήξερε πολύ καλά γιατί το έλεγε.

Στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ, η Βίλα είχε δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες αλλά μετά από τον αγώνα με τη Σάντερλαντ στις 21 Σεπτεμβρίου, όλα άλλαξαν ως δια μαγείας.

Οι «μηχανές» της ομάδας του Μπέρμιγχαμ πήραν μπρος για τα καλά και τα αποτελέσματα των «χωριατών» είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά, καθώς η Βίλα μετράει εννιά νίκες στα δέκα τελευταία παιχνίδια της στην Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας χάσει μόνο από την Λίβερπουλ.

Το ρεκόρ που «τρέχει» η ομάδα του Έμερι είναι φανταστικό και όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, η Βίλα είναι για τα καλά στο κόλπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η νίκη επί της Άρσεναλ ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί δείχνει ότι οι «χωριάτες» είναι σε θέση να κάνουν πρωταθλητισμό κι αυτό το κατάλαβαν καλά οι «κανονιέρηδες».

Ο Έμερι όχι απλά ξέφυγε από την… γωνία του ρινγκ που ήταν στριμωγμένος, αλλά τώρα είναι πανίσχυρος και αποθεώνεται τόσο από τον Τύπο στο μεγάλο Νησί, όσο και από τους οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως δεν αναφερόμαστε μόνο στους οπαδούς της Βίλα, καθώς όλοι στην Αγγλία αναγνωρίζουν τις μεγάλες ικανότητες του Ισπανού προπονητή.

Ο Ισπανός τεχνικός βρήκε τις λύσεις κι έδειξε πως ήταν σίγουρος για τις δυνατότητες που έχει η ομάδα του. Δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να αναστρέψει το κλίμα και τώρα συνεχίζει ακάθεκτος, έχοντας βεβαίως στο νου, την κατάκτηση του τίτλου.

Η Βίλα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο και δείχνει πως είναι ικανή να κάνει το μεγάλο «κόλπο» στην διεκδίκηση του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
