Άστoν Βίλα – Άρσεναλ 2-1: Πήραν το ντέρμπι οι «χωριάτες» και… χαμός στην κορυφή της Premier League

Η Άστον Βίλα ήταν καλύτερη και βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+4, επικρατώντας 2-1 της Άρσεναλ με «buzzer beater» του Μπουέντια. Οι «χωριάτες» έκαναν έτσι άνω κάτω τη μάχη του τίτλου στην Premier League, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση με 30 βαθμούς και το -3 από τους «κανονιέρηδες», με την Μάντσεστερ Σίτι να έχει 28 και ένα ματς λιγότερο.

Αυτή ήταν η ένατη νίκη σε 10 ματς στην Premier League για τη Βίλα και η έβδομη συνεχόμενη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ενώ αυτή ήταν η πρώτη ήττα της ομάδας του Αρτέτα από τον Αύγουστο και μετά.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό της συνάντησης με γκολ του Μάτι Κας, για να ισοφαρίσει για την Άρσεναλ ο Τροσάρ στο 52′. Το ματς πήγαινε στο τέλος του ως που οι «χωριάτες» αποφάσισαν να αλλάξουν τη μοίρα της αναμέτρησης.

Στο 90+4 σε μία φάση διαρκείας ο Μπουέντια πήρε τη μπάλα από την απόκρουση του Ράγια σε δικό του σουτ και με πλασέ νίκησε τον Ισπανό γκολκίπερ για να κάνει το 2-1 και να δώσει να πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Ονάνα, Καμαρά, Τίλεμανς, Μαγκίν (75′ Σάντσο), Ρότζερς, Γουότκινς (66′ Μάλεν)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Τίμπερ, Χινκαπιέ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμέντι, Έντεγκααρντ, Σάκα (79′ Μαντουέκε), Έζε (46′ Τροσάρ), Μερίνο (46′ Γκιόκερες)

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1 (36′ Κας, 90+5′ Μπουεντία / 52′ Τροσάρ)

6/12 17:00 Έβερτον – Νότιγχαμ

6/12 17:00 Νιούκαστλ – Μπέρνλι

6/12 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

6/12 17:00 Τότεναμ – Μπρέντφορντ

6/12 17:00 Μπόρνουθ – Τσέλσι

6/12 19:30 Λιντς – Λίβερπουλ

7/12 16:00 Μπράιτον – Γουεστ Χαμ

7/12 18:30 Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας

8/12 22:00 Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

H βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

13/12 17:00 Τσέλσι – Έβερτον

13/12 17:00 Λίβερπουλ – Μπράιτον

13/12 19:30 Μπέρνλι – Φούλαμ

13/12 22:00 Άρσεναλ – Γουλβς

14/12 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

14/12 16:00 Σάντερλαντ – Νιούκαστλ

14/12 16:00 Νότιγχαμ – Τότεναμ

14/12 16:00 Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

14/12 18:30 Μπρέντφορντ – Λιντς

15/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ