Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ (2-0) – Πήρε τη ματσάρα η Άστον Βίλα (4-3)

Σταθερά στην κορυφή της βαθμολογία παραμένει η Άρσεναλ, η οποία επιβλήθηκε της Μπρέντφορντ με 2-0 «Emirates», για τη 14η αγωνιστική της Premier League.

Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, σκοράροντας στην αρχή και το τέλος του αγώνα. Ο Μερίνο ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό της συνάντησης, ενώ ο Σάκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Στο «AMEX», η Μπράιτον ηττήθηκε με 4-3 από την Άστον Βίλα, σε ένα παιχνίδι που ο Στέφανος Τζίμας ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, αλλά αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 24′, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε αλλαγή στο 77′.

Οι «γλάροι» προηγήθηκαν με τον Φαν Χέκε (9′) και το αυτογκόλ του Τόρες (29′) με 2-0, αλλά οι «χωριάτες» επέστρεψαν ισοφαρίζοντας πριν το ημίχρονο με τα δύο γκολ του Γουότκινς στο 37′ και το 45’+7′. Ο Ονάνα στο 60′ έκανε το 3-2 για τη Βίλα και ο Μάλεν στο 78′ το 4-2. Το τελικό 4-3 διαμόρφωσε ο Φαν Χέκε στο 83′.

Παράλληλα, η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι επικρατώντας με 1-0. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Μουνιός στο 44ο λεπτό της συνάντησης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5

Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2

Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0

Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4

Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1

Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1

Λιντς – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Σάντερλαντ 1-1

4/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ