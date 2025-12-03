Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ (2-0) – Πήρε τη ματσάρα η Άστον Βίλα (4-3)
Η Άρσεναλ συνεχίζει να… τρελαίνει κόσμο επικρατώντας της Μπρέντφορντ με 2-0, ενώ με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους Άστον Βίλα και Κρίσταλ Πάλας.
- Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
- Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
- Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
- Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Σταθερά στην κορυφή της βαθμολογία παραμένει η Άρσεναλ, η οποία επιβλήθηκε της Μπρέντφορντ με 2-0 «Emirates», για τη 14η αγωνιστική της Premier League.
Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, σκοράροντας στην αρχή και το τέλος του αγώνα. Ο Μερίνο ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό της συνάντησης, ενώ ο Σάκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Στο «AMEX», η Μπράιτον ηττήθηκε με 4-3 από την Άστον Βίλα, σε ένα παιχνίδι που ο Στέφανος Τζίμας ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, αλλά αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 24′, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε αλλαγή στο 77′.
Οι «γλάροι» προηγήθηκαν με τον Φαν Χέκε (9′) και το αυτογκόλ του Τόρες (29′) με 2-0, αλλά οι «χωριάτες» επέστρεψαν ισοφαρίζοντας πριν το ημίχρονο με τα δύο γκολ του Γουότκινς στο 37′ και το 45’+7′. Ο Ονάνα στο 60′ έκανε το 3-2 για τη Βίλα και ο Μάλεν στο 78′ το 4-2. Το τελικό 4-3 διαμόρφωσε ο Φαν Χέκε στο 83′.
Παράλληλα, η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι επικρατώντας με 1-0. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Μουνιός στο 44ο λεπτό της συνάντησης.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5
Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2
Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0
Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4
Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1
Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1
Λιντς – Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ – Σάντερλαντ 1-1
4/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
- Γκέλαρε ξανά η Λίβερπουλ (1-1) – Μεγάλη νίκη της Λιντς απέναντι στην Τσέλσι (3-1)
- Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ (2-0) – Πήρε τη ματσάρα η Άστον Βίλα (4-3)
- H βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
- Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
- Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1: Διπλό στο Μολινό με «υπογραφή» Ζεσούς
- «Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
- Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
- Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις