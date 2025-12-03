Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1: Διπλό στο Μολινό με «υπογραφή» Ζεσούς
Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με 1-0 της Γουλβς, χάρη στο γκολ του Ζεσούς στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης.
- Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
- Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
- Το «χριστουγεννιάτικο» Τραμ της Αθήνας έγινε viral
- Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Μεγάλη νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Μολινό», με τους Reds να επικρατούν με 1-0 της Γουλβς (δείτε εδώ τα highlights), για την 14η αγωνιστική της Premier League.
«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Σον Ντάις ο Ζεσούς, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει γκολ με κεφαλιά στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης και να δίνει το τρίποντο της νίκης στους φιλοξενούμενους.
Με αυτή τη νίκη η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέβηκε στην 16η θέση με 15 βαθμούς, ενώ η Γουλβς παραμένει στην τελευταία θέση, έχοντας μόλις 2 πόντους σε 14 αναμετρήσεις.
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Στο 38ο λεπτό η Νότιγχαμ σκόραρε με τον Ζεσούς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 49’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Αρίας, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα (53’) οι Reds απάντησαν με κεφαλιά του Ουίλιαμς, αλλά ο τερματοφύλακας της Γουλβς του είπε «όχι», όπως και στο 60’ στον Χάτσινσον.
Στο 72’ τελικά η πίεση της Νότιγχαμ Φόρεστ απέδωσε καρπούς, με τον Ζεσούς να σκοράρει με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Χάντσινσον. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνει το τρίποντο της νίκης.
Οι συνθέσεις:
ΓΟΥΛΒΣ: Τζόνστον, Τσατσούα (81’ Μανέ), Αγκμπαντού, Μοσκέρα (81’ Αροκοντάρε), Τότι, Αντρέ, Ζ.Γκόμες (85’ Μουνέτσι), Βόλφε, Μπελεγκάρντ (67’ Χουάνγκ), Αρίας (81’ Χούβερ), Στραντ Λάρσεν
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μοράτο, Μιλένκοβιτς, Σαβόνα, Άντερσον, Σανγκαρέ (67’ Γέιτς), Γκιμπς Γουάιτ (90+3’ Ντομίνγκες), Εντόι (67’ Χάντσον Οντόι), Χάτσινσον, Ζεσούς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Μπρέντφορντ – Έβερτον 0-1
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5
Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2
Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0
Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4
Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1
Γουλβς – Νότιγχαμ 0-1
Λιντς – Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ – Σάντερλαντ 1-1
4/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
- Γκέλαρε ξανά η Λίβερπουλ (1-1) – Μεγάλη νίκη της Λιντς απέναντι στην Τσέλσι (3-1)
- Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ (2-0) – Πήρε τη ματσάρα η Άστον Βίλα (4-3)
- H βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
- Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)
- Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1: Διπλό στο Μολινό με «υπογραφή» Ζεσούς
- «Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
- Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
- Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις