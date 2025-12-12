Άστον Βίλα: Ο «μάγος» Έμερι και το ιστορικό σερί της από το 1914!

Με σπασμένα τα φρένα προχωρά η Άστον Βίλα, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο και κερδίζει τον θαυμασμό του ποδοσφαιρικού κόσμου. Οι «χωριάτες» έχουν κερδίσει οκτώ συνεχόμενους αγώνες, υπό την καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι, και διάγουν ιστορική πορεία. Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο νικηφόρο σερί είναι το καλύτερο της Άστον Βίλα από το 1914!

Για αυτό και ο Ισπανός προπονητής της Ουνάι Έμερι θεωρείται ο «μαέστρος» της. Με την καθοδήγησή του 54χρονου τεχνικού και μετά από το σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών, ο σύλλογος του Μπέρμπιγχαμ βρίσκεται στην 3η θέση της Premier League και στην 3η του Europa League. Παράλληλα, η Άστον Βίλα επιβεβαίωσε ότι στο ποδόσφαιρο γίνονται θαύματα, με δεδομένο το άσχημο ξεκίνημά της.

Εκεί που έτριξε η καρέκλα του Ουνάι Εμερι, ο οποίος ανέλαβε τους «χωριάτες» το 2022, ήρθε η αγωνιστική και βαθμολογική εκτόξευση, καθώς αυτά πάνε μαζί. Η Άστον Βίλα θεωρείται ότι είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, απέκτησε αυτοπεποίθηση, έχει συνοχή και πλέον διαθέτει και νοοτροπία νικητή.

Η πιο πρόσφατη νίκη της Άστον Βίλα ήρθε εκτός έδρας εναντίον της Βασιλείας, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της ορμή. Έτσι φιγουράρει στην τρίτη θέση του Europa League με τρεις σερί νίκες, συνολικά τέσσερις στην διοργάνωση και μια ήττα.

Στην Premier League, η Άστον Βίλα βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ‘Αρσεναλ και μόλις έναν βαθμό πίσω από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Η πορεία της σε Ευρώπη και Αγγλία την καθιστά πραγματική διεκδικήτρια και στις δύο διοργανώσεις.

Όσον αφορά στην Premier League κρίσιμα παιχνίδια για την Άστον Βίλα είναι με τη Γουέστ Χαμ (εκτός), τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός), ενώ πριν τελειώσει η χρονιά θα αντιμετωπίσει επίσης την Τσέλσι και την ‘Αρσεναλ. Αυτοί οι τέσσερις αγώνες είναι «κλειδιά» για το μέλλον της.

Από το 2022 που ανέλαβε την Άστον Βίλα ο Ουνάι Εμερι έχουν περάσει 162 αγώνες και συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη. Με το συμβόλαιό του να ισχύει έως το 2029, οι οπαδοί της Άστον Βίλα αρχίζουν να ονειρεύονται ξανά και για πρώτη φορά σε περισσότερο από έναν αιώνα.