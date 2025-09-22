sports betsson
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Άστον Βίλα έχει πάρει τον… κατήφορο στο ξεκίνημα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ και οι «χωριάτες» δεν λένε να… σηκώσουν κεφάλι μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δεν έχει γευθεί ακόμα την χαρά της νίκης, καθώς μετράει τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες και βρίσκεται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τρεις βαθμούς.

Καμιά σχέση δηλαδή με την πορεία που είχε η Βίλα τα δύο προηγούμενα χρόνια καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως οι «χωριάτες» είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.

Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, η Άστον Βίλα αντιμετώπισε εκτός έδρας την Σάντερλαντ κι έφτασε κοντά στη νίκη, αλλά οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση (1-1) μ,ε γκολ στο 75’.

Το κλίμα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι βαρύ και το έκανε ακόμα… χειρότερο μια κίνηση του προπονητή της Βίλα, Ουνάι Έμερι στο ματς με την Σάντερλαντ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «χωριατών» έφυγε για τα αποδυτήρια λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης και πολλοί οπαδοί της Βίλα θεώρησαν πως η συγκεκριμένη κίνηση του Έμερι «κρύβει» κάτι.

Οι φήμες μάλιστα εξαπλώθηκαν με ταχύτητα αστραπής και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν, αν ο Ισπανός προπονητής σκέφτεται την αποχώρηση από το Βίλα Παρκ, λόγω φυσικά των αρνητικών αποτελεσμάτων της αγγλικής ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο ίδιος ο Έμερι πάντως θέλησε να «διασκεδάσει τις εντυπώσεις» αναφορικά με την κίνηση να φύγει από τον πάγκο πριν από την λήξη του αγώνα, κάτι που βέβαια σημαίνει ότι δεν σκέφτεται την παραίτηση από την τεχνική ηγεσία της Βίλα.

«Απέμεναν τριάντα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις και η μπάλα ήταν στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ήταν προφανές πως ο διαιτητής ετοιμάζονταν να σφυρίξει την λήξη και γι’ αυτό τον λόγο ξεκίνησα για τ’ αποδυτήρια», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Ισπανού προπονητή, ο οποίος εστίασε στους λόγους που η ομάδα του δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

«Το πρόβλημα της ομάδας έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία. Επιτρέπουμε στους αντιπάλους να δημιουργήσουν πολλές φάσεις κι αυτό φυσικά είναι μειονέκτημα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολύ τον τρόπο που αμυνόμαστε και πάνω σ’ αυτό θα δουλέψουμε πολύ για να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα στα παιχνίδια που θα έρθουν.

Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα για να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτή την στιγμή δεν παίζουμε όπως θέλω κι αυτό πρέπει ν’ αλλάξει. Δεν παίζουμε όπως ξέρουμε κι αυτό μας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεχόμαστε γκολ πολύ εύκολα», τόνισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ.

Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος για την Βίλα είναι εναντίον της Φούλαμ και οι «χωριάτες» ευελπιστούν πως θα καταφέρουν κόντρα στους Λονδρέζους, να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Αθλητική Ροή
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η πιο κρίσιμη επιλογή
Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Γιώργος Νοικοκύρης
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
