Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η Άστον Βίλα έχει πάρει τον… κατήφορο στο ξεκίνημα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ και οι «χωριάτες» δεν λένε να… σηκώσουν κεφάλι μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δεν έχει γευθεί ακόμα την χαρά της νίκης, καθώς μετράει τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες και βρίσκεται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τρεις βαθμούς.

Καμιά σχέση δηλαδή με την πορεία που είχε η Βίλα τα δύο προηγούμενα χρόνια καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως οι «χωριάτες» είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.

Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, η Άστον Βίλα αντιμετώπισε εκτός έδρας την Σάντερλαντ κι έφτασε κοντά στη νίκη, αλλά οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση (1-1) μ,ε γκολ στο 75’.

Το κλίμα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι βαρύ και το έκανε ακόμα… χειρότερο μια κίνηση του προπονητή της Βίλα, Ουνάι Έμερι στο ματς με την Σάντερλαντ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «χωριατών» έφυγε για τα αποδυτήρια λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης και πολλοί οπαδοί της Βίλα θεώρησαν πως η συγκεκριμένη κίνηση του Έμερι «κρύβει» κάτι.

Unai Emery’s behaviour alarms fans as he breaks manager etiquette during Sunderland clash https://t.co/W3K5OR36Si — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 22, 2025

Οι φήμες μάλιστα εξαπλώθηκαν με ταχύτητα αστραπής και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν, αν ο Ισπανός προπονητής σκέφτεται την αποχώρηση από το Βίλα Παρκ, λόγω φυσικά των αρνητικών αποτελεσμάτων της αγγλικής ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο ίδιος ο Έμερι πάντως θέλησε να «διασκεδάσει τις εντυπώσεις» αναφορικά με την κίνηση να φύγει από τον πάγκο πριν από την λήξη του αγώνα, κάτι που βέβαια σημαίνει ότι δεν σκέφτεται την παραίτηση από την τεχνική ηγεσία της Βίλα.

«Απέμεναν τριάντα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις και η μπάλα ήταν στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ήταν προφανές πως ο διαιτητής ετοιμάζονταν να σφυρίξει την λήξη και γι’ αυτό τον λόγο ξεκίνησα για τ’ αποδυτήρια», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Ισπανού προπονητή, ο οποίος εστίασε στους λόγους που η ομάδα του δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

«Το πρόβλημα της ομάδας έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία. Επιτρέπουμε στους αντιπάλους να δημιουργήσουν πολλές φάσεις κι αυτό φυσικά είναι μειονέκτημα. Πρέπει να βελτιώσουμε πολύ τον τρόπο που αμυνόμαστε και πάνω σ’ αυτό θα δουλέψουμε πολύ για να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα στα παιχνίδια που θα έρθουν.

Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα για να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτή την στιγμή δεν παίζουμε όπως θέλω κι αυτό πρέπει ν’ αλλάξει. Δεν παίζουμε όπως ξέρουμε κι αυτό μας έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεχόμαστε γκολ πολύ εύκολα», τόνισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ.

Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος για την Βίλα είναι εναντίον της Φούλαμ και οι «χωριάτες» ευελπιστούν πως θα καταφέρουν κόντρα στους Λονδρέζους, να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.