«Βόμβα» του Ρικάρντο Πατρέζε για τον Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι μια «ανάσα» από την απόφαση ν’ αποχωρήσει στο τέλος της φετινής σεζόν από την Red Bull και σύμφωνα με τα λεγόμενα του παλαίμαχου οδηγού της Formula 1, Ρικάρντο Πατρέζε υπάρχει εξήγηση.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει τον ενθουσιασμό του παρελθόντος και μια σειρά από αποφάσεις, έχουν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Φερστάπεν. Μια δυσαρέσκεια που αναμένεται να επισημοποιηθεί στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο Πατρέζε.

Ο αρχιμηχανικός της Red Bull και στενός φίλος του Φερστάπεν, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε θ’ αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν και ο Ιταλός παλαίμαχος οδηγός έκανε αμέσως την «σύνδεση», αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Αν ο Λαμπιάσε φεύγει από την Red Bull είναι σίγουρο πως θα φύγει και ο Φερστάπεν στο τέλος της χρονιάς. Δεν αισθάνεται πολύ χαρούμενος και πιθανότατα στο τέλος της φετινής σεζόν θα κάνει την κίνηση αποχώρησης.

Verstappen ‘will leave Red Bull at end of season’ as F1 quit warning madehttps://t.co/5KxnIdlWGE — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 20, 2026

Το πιο σημαντικό στοιχείο για τον Μαξ είναι να απολαμβάνει την οδήγηση του αυτοκινήτου, αλλά είναι προφανές ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα κι όταν λέει κάτι το εννοεί και περιμένεις πράξεις. Αν δεν έχω χαρά για τους αγώνες τότε θα φύγω από την Formula 1 είχε πει και όλα είναι ανοιχτά.

Αν όμως δει ότι γίνουν αλλαγές που βοηθούν το πρωτάθλημα ίσως και ν’ αλλάξει άποψη».

Ο Φερστάπεν έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην Formula 1 (2021,2022,2023 και 2024) και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο.

Η μέχρι στιγμής πορεία του όμως στο φετινό πρωτάθλημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική καθώς μετά από τρεις αγώνες, ο Φερστάπεν είναι στην ένατη θέση με μόλις 12 βαθμούς ενώ στην κορυφή φιγουράρει ο νεαρός Ιταλός, Κίμι Αντονέλι μεMercedes, έχοντας συγκεντρώσει 72 βαθμούς.

Όλοι πλέον περιμένουν την απόφαση του Ολλανδού οδηγού και πρώτη απ’ όλους η Red Bull, με τις πληροφορίες πάντως ν’ αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες της ομάδας θα έχουν σύντομα μια καθοριστική συνάντηση με τον Φερστάπεν. Μια συνάντηση στην οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αναφορικά με το μέλλον του «ιπτάμενου» Ολλανδού στην Red Bull και την Formula 1.