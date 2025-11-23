Νικητής ο Φερστάπεν στο Λας Βέγκας, δεύτερος και πιο κοντά στον τίτλο ο Νόρις
Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε άλλη μία νίκη, ωστόσο το πλεονέκτημα παραμένει στον Λάντο Νόρις που ήταν 2ος στον αγώνα και είναι πρώτος στο πρωτάθλημα
Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε απόλυτα στους 50 γύρους του GP του Λας Βέγκας για να κερδίσει την 6η του φετινή νίκη στη Formula 1 και να μείνει «ζωντανός» στη φετινή μάχη του πρωταθλήματος.
Ο πραγματικός κερδισμένος στην «Πρωτεύουσα του τζόγου», όμως, ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση και όχι απλώς διατήρησε την πρωτοπορία στη βαθμολογία αλλά αύξησε τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι.
Ο Νόρις χρειάστηκε λοιπόν να μονομαχήσει στην πίστα με τον Ράσελ για τη 2η θέση, ενώ ο Πιάστρι πέρασε με undercut του Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ για να τερματίσει στην 4η θέση.
Ο Φερστάπεν και τα τελικά αποτελέσματα του Λας Βέγκας:
