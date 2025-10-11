sports betsson
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 17:22
Φωτιά στην Εύβοια - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ο Μαξ Φερστάπεν αποχωρίζεται το θηρίο των 700 ίππων

Ο πρωταθλητής της Formula 1 πούλησε την σπάνια Porsche 911 GT2 RS Clubsport που οδήγησε μαζί με τον πατέρα του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακόμα και οι μεγαλύτεροι συλλέκτες και λάτρεις των supercars κάποια στιγμή αποφασίζουν να αποχωριστούν πολύτιμα κομμάτια του γκαράζ τους. Ο Μαξ Φερστάπεν, τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και οδηγός της Red Bull, φαίνεται πως ήρθε η ώρα να πει αντίο σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια μηχανήματα που πέρασαν ποτέ από τα χέρια του – μια Porsche 911 GT2 RS Clubsport, αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, με ισχύ 700 ίππων.

Ο Ολλανδός αγόρασε το αυτοκίνητο τον Αύγουστο του 2019, λίγο μετά την κυκλοφορία του από την Porsche Motorsport, που τότε το περιέγραφε ως «το πιο ισχυρό αγωνιστικό για πελάτες που φτιάχτηκε ποτέ». Το μοντέλο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες στα τέλη του 2018, αποτελώντας τον τελικό θρίαμβο της γενιάς 991 πριν παρουσιαστεί η νέα 992. Κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της Flacht, εκεί όπου δημιουργούνται τα αγωνιστικά 911 GT3 Cup και τα σκληροτράχηλα RSR.

Το GT2 RS Clubsport βασίζεται στο αντίστοιχο 911 GT2 RS δρόμου, αλλά είναι αποκλειστικά homologated για αγωνιστική χρήση. Οι μηχανικοί της Porsche το ανέπτυξαν και το «έδεσαν» στο θρυλικό τεστ-κέντρο του Weissach, τροποποιώντας την εξάτμιση για πιο ελεύθερη αναπνοή, ανασχεδιάζοντας την αεροδυναμική και ρυθμίζοντας το πλαίσιο για κορυφαία απόδοση στην πίστα. Το αποτέλεσμα ήταν μια καθαρόαιμη αγωνιστική κατασκευή, ικανή να συγκινήσει τόσο επαγγελματίες οδηγούς όσο και συλλέκτες που θέλουν να βιώσουν την εμπειρία μιας πραγματικής αγωνιστικής μηχανής.

Η συγκεκριμένη μονάδα που βρέθηκε στα χέρια του Φερστάπεν είναι η υπ’ αριθμόν 065 από τις μόλις 200 που παρήχθησαν παγκοσμίως και συνοδευόταν από έξτρα σετ ζαντών και πακέτο ανταλλακτικών. Λόγω του καθαρά αγωνιστικού χαρακτήρα, ο Μαξ και ο πατέρας του, Γιος Φερστάπεν – επίσης πρώην οδηγός Formula 1 – βασίστηκαν για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη στην ομάδα GP Elite από την Ολλανδία, γνωστή για τις επιτυχίες της στις Carrera Cup και Supercup.

Το αυτοκίνητο συνέδεσε το όνομά του όχι μόνο με τις επιδόσεις, αλλά και με την τηλεοπτική προβολή, αφού χρησιμοποιήθηκε από τους δυο τους σε μια ημέρα δοκιμών στο Circuit de Barcelona-Catalunya τον Ιανουάριο του 2020. Εκείνες οι σκηνές καταγράφηκαν στη μίνι σειρά «Max Verstappen: Whatever It Takes», που κατέγραψε την πορεία του νεαρού αστέρα προς την κορυφή της Formula 1. Το αμάξωμα και το εσωτερικό του φέρουν τρεις υπογραφές του Μαξ – στον πίνακα οργάνων, στο καπό και στον χώρο του κινητήρα – ενώ το ψηφιακό καντράν εμφανίζει το όνομά του μαζί με αυτό του μάνατζέρ του, Ρέιμοντ Βερμέιλεν.

Το 2022, η πανίσχυρη Porsche ταξίδεψε από το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έκτοτε παρέμεινε σχεδόν ακίνητο. Ο χιλιομετρητής του μαρτυρά μόλις 2.190 χιλιόμετρα – απόδειξη ότι η χρήση του ήταν ελάχιστη, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τη συλλεκτική του αξία. Η RM Sotheby’s, που ανέλαβε την πώληση, δεν αποκάλυψε το τελικό ποσό, καθώς οι δημοπρασίες με «κλειστό φάκελο» παραμένουν διακριτικές για πωλητές και αγοραστές, αλλά πριν την έναρξη των προσφορών είχε εκτιμήσει την τιμή μεταξύ 475.000 και 560.000 ευρώ. Το τελικό τίμημα, μετά την αφαίρεση της προμήθειας του οίκου, είναι το ποσό που εισέπραξε ο Φερστάπεν.

Η πώληση αυτού του τετράτροχου «θηρίου» αποκαλύπτει πόσο ξεχωριστό είναι το κεφάλαιο αυτοκινήτων στην προσωπική ζωή και καριέρα του Μαξ Φερστάπεν. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας γύρω από το όνομά του αφορά τις επιδόσεις του στη Formula 1, οι επιλογές του εκτός πίστας δείχνουν άνθρωπο με υψηλό γούστο και αδυναμία στις μηχανές που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, συλλεκτική αξία και ιστορία. Για τους φανατικούς φίλους των Porsche – και ειδικότερα για τους κυνηγούς σπάνιων GT2 RS – η ιστορία αυτού του Clubsport είναι μια συναρπαστική ματιά στη συμβολή ενός κορυφαίου οδηγού στη διατήρηση και διάδοση της αγωνιστικής κουλτούρας.

