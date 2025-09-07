Grand Prix Μόντσα: Εύκολη νίκη για τον Φερστάπεν (pic+vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να ξεκαθαρίζει την πρωτιά από τους πρώτους γύρους του αγώνα, ολοκληρώνοντας ένα κυριαρχικό σαββατοκύριακο. Ο Ολλανδός είχε να βρεθεί στην κορυφή του βάθρου από τον τελευταίο αγώνα που διεξήχθη στην Ιταλία, αυτόν της Ίμολα τον Μάιο. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο McLaren, με τον Λάντο Νόρις να τερματίζει μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι, μειώνοντας τη διαφορά στην κατάταξη στους 31 βαθμούς.

Ο πρώτος γύρος ήταν επεισοδιακός, με τον Φερστάπεν, που ξεκίνησε από την pole position, να οδηγεί το μονοθέσιο του Νόρις στο γρασίδι, πριν καν φτάσουν στην πρώτη στροφή. Οι αγωνοδίκες έδωσαν εντολή στον Ολλανδό να παραχωρήσει τη θέση του, καθώς θεώρησαν την κίνησή του αντικανονική. Ωστόσο, στον τέταρτο γύρο, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ανέκτησε τη θέση του και δεν κοίταξε ξανά πίσω του, καθώς δεν ηγούταν του αγώνα μόνο όταν άλλαξε ελαστικά πριν τις McLaren.

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος κατασκευαστών άργησε να καλέσει για pit stop τους οδηγούς της, καθώς μετά την αλλαγή βρίσκονταν πάνω από 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ αντιμετώπισαν και πρόβλημα στο pit του Νόρις, που τον οδήγησε πίσω από τον Πιάστρι. Η βρετανική ομάδα όμως, έδωσε εντολή στον Αυστραλό να παραχωρήσει τη θέση στον αντίπαλό του για τον τίτλο τρεις γύρους πριν το τέλος, και δεν κατάφερε να τον προσπεράσει ξανά.

Εκτός από την τριάδα του βάθρου, κερδισμένοι ήταν και οι Χάμιλτον και Άλμπον. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανέβηκε από τη δέκατη θέση στην έκτη, ενώ ο οδηγός της Williams βρέθηκε από την 14η θέση στους πόντους, τερματίζοντας έβδομος. Εξαιρετικός αγώνας για άλλη μία φορά και από τον Ιζάκ Χατζάρ, ο οποίος από 19ος τερμάτισε δέκατος.