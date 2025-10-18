sports betsson
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.10.2025 | 23:46
Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Formula 1: Συνεχίζει την θετική του πορεία ο Μαξ Φερστάπεν (pic, vid)
Αθλητισμός & Σπορ 18 Οκτωβρίου 2025 | 22:30

Formula 1: Συνεχίζει την θετική του πορεία ο Μαξ Φερστάπεν (pic, vid)

Ο Ολλανδός πιλότος πήρε τη νίκη στο σπριντ του Όστιν και μείωσε κι άλλο τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έμεινε εκτός από τον πρώτο γύρο, έπειται από σύγκρουση

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Συνεχίζει την θετική του πορεία ο Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα της Formula 1, με τη νίκη του στο σπριντ που πραγματοποιήθηκε στο Όστιν του Τέξας. Ο Ολλανδός που ξεκίνησε από την πρώτη θέση, μείωσε στους 55 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έμεινε εκτός από τον πρώτο γύρο, μαζί με τον συμπαίκτη του Λάντο Νόρις, έπειτα από σύγκρουση με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τα μονοθέσια πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, καθώς 3 γύρους πριν το τέλος, οι Στρολ και Οκόν συγκρούστηκαν και τέθηκαν εκτός αγώνα.

Το περιστατικό στην πρώτη στροφή

Έτσι, πίσω από τον Φερστάπεν, στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ, ενώ το βάθρο του σπριντ συμπλήρωσε με τη Williams ο Κάρλος Σάινθ. Πίσω από τον Ισπανό βρέθηκαν οι δύο Ferrari των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, ενώ την υπόλοιπη 8άδα των πόντων συμπλήρωσαν οι Άλμπον, Τσουνόντα και Αντονέλι.

Ο αγώνας ήταν – το λιγότερο – επεισοδιακός, καθώς 5 από τα 20 μονοθέσια εγκατέλειψαν από τον αγώνα. Συγκεκριμένα, οι δύο McLaren των Πιάστρι και Νόρις, οι δύο Aston Martin των Αλόνσο και Στρολ και ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas.

Η δράση στο Όστιν δεν έχει τελειώσει, καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής (19/10) θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες του γκραν πρι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Headlines:
World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μισθοί: Αυξάνονται οι ανισότητες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μπορεί η Σεβίλλη να προέρχονταν από μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, όμως η Μαγιόρκα την... προσγείωσε και μάλιστα με ανατροπή, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα καθώς ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
«Σε ταξίδι, σε πρεμιέρα» 18.10.25

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

