Formula 1: Συνεχίζει την θετική του πορεία ο Μαξ Φερστάπεν (pic, vid)
Ο Ολλανδός πιλότος πήρε τη νίκη στο σπριντ του Όστιν και μείωσε κι άλλο τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έμεινε εκτός από τον πρώτο γύρο, έπειται από σύγκρουση
Συνεχίζει την θετική του πορεία ο Μαξ Φερστάπεν στο πρωτάθλημα της Formula 1, με τη νίκη του στο σπριντ που πραγματοποιήθηκε στο Όστιν του Τέξας. Ο Ολλανδός που ξεκίνησε από την πρώτη θέση, μείωσε στους 55 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έμεινε εκτός από τον πρώτο γύρο, μαζί με τον συμπαίκτη του Λάντο Νόρις, έπειτα από σύγκρουση με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τα μονοθέσια πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, καθώς 3 γύρους πριν το τέλος, οι Στρολ και Οκόν συγκρούστηκαν και τέθηκαν εκτός αγώνα.
Το περιστατικό στην πρώτη στροφή
LAP 1/19
What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ
— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Έτσι, πίσω από τον Φερστάπεν, στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ, ενώ το βάθρο του σπριντ συμπλήρωσε με τη Williams ο Κάρλος Σάινθ. Πίσω από τον Ισπανό βρέθηκαν οι δύο Ferrari των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, ενώ την υπόλοιπη 8άδα των πόντων συμπλήρωσαν οι Άλμπον, Τσουνόντα και Αντονέλι.
Aaand breathe… 😮💨
Let’s take stock and have a look at our points finishers from the Sprint in Austin! 👇#F1Sprint #USGP @Gatorade pic.twitter.com/zypD0KReBR
— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Ο αγώνας ήταν – το λιγότερο – επεισοδιακός, καθώς 5 από τα 20 μονοθέσια εγκατέλειψαν από τον αγώνα. Συγκεκριμένα, οι δύο McLaren των Πιάστρι και Νόρις, οι δύο Aston Martin των Αλόνσο και Στρολ και ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas.
Η δράση στο Όστιν δεν έχει τελειώσει, καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής (19/10) θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες του γκραν πρι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
