FIA: Εγκρίθηκε το νέο budget cap στη Formula 1 – Από το 2026 στα 215 εκατ. δολάρια

Η Formula 1 ετοιμάζεται για μια διπλή επανάσταση – τεχνική και οικονομική. Παράλληλα με τους νέους κανονισμούς που θα ισχύσουν το 2026, η FIA ανακοίνωσε αύξηση του ορίου δαπανών (budget cap) στα 215 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για κάθε ομάδα.

Το όριο αυτό είχε εισαχθεί το 2021 στα 145 εκατομμύρια και είχε μειωθεί προοδευτικά στα 135 εκατομμύρια δολάρια για την τριετία 2023‑2025, με προσαρμογές ανάλογα με τον πληθωρισμό. Ωστόσο, η ανάγκη για αυξημένες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, το διαφορετικό μισθολογικό κόστος ανά χώρα και η επικείμενη είσοδος νέων ομάδων οδήγησαν στη νέα αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τον διευθυντή οικονομικών κανονισμών της FIA, Φεντερίκο Λόντι, το ποσό των 215 εκατομμυρίων προκύπτει από το σημερινό όριο συν τον σωρευμένο πληθωρισμό και την ενσωμάτωση εξόδων που μέχρι τώρα υπολογίζονταν εκτός του cap. «Δεν μιλάμε για περισσότερα χρήματα στα ταμεία των ομάδων», εξήγησε. «Πρόκειται για διαφορετικό τρόπο υπολογισμού, ώστε να συμπεριληφθούν κόστη που ήδη υφίστανται».

Ο Λόντι παραδέχτηκε ότι η διαμόρφωση των νέων κανόνων ήταν αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων με τις ομάδες, καθώς έπρεπε να εξισορροπηθούν διαφορετικά συμφέροντα. Παράλληλα, τόνισε πως η FIA επέλεξε να διατηρήσει την ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων: κάθε ομάδα θα μπορεί να κατανέμει ελεύθερα τον προϋπολογισμό της, είτε για μηχανικούς, είτε για τεχνογνωσία, είτε για νέους ανθρώπινους πόρους.

Η αύξηση του ορίου λαμβάνει επίσης υπόψη την είσοδο της Audi το 2026, με έδρα την Ελβετία — χώρα με σημαντικά υψηλότερα μισθολογικά κόστη σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιταλία, όπου εδρεύουν οι περισσότερες ομάδες.

Η οικονομική διάσταση της Formula 1 βρίσκεται σε φάση εντυπωσιακής ανάπτυξης. Σύμφωνα με το τελευταίο valuation της Sportico (2024), η Ferrari παραμένει η πολυτιμότερη ομάδα με αποτίμηση 4,78 δισ. δολάρια, μπροστά από Mercedes (3,94 δισ.) και Red Bull (3,5 δισ.). McLaren (2,65 δισ.) και Aston Martin (2,07 δισ.) συμπληρώνουν την πεντάδα.

Ενδεικτικό της εμπορικής έκρηξης στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι και η εξαγορά του ελέγχου της McLaren F1 Team από τα επενδυτικά ταμεία Mumtalakat (Μπαχρέιν) και CYVN Holdings (Αμπού Ντάμπι), σε συμφωνία που αποτίμησε τη βρετανική ομάδα πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.