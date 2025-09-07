Η αστυνομία στην Τσεχία συνέλαβε τελικά τον οδηγό ενός μονοθεσίου τύπου Formula 1, το οποίο είχε εντοπιστεί αρκετές φορές σε αυτοκινητόδρομο από το 2019.

Το κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο, βαμμένο με πλήρη διακόσμηση Ferrari, ακολουθήθηκε μέχρι ένα ακίνητο στο χωριό Μπουκ, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πράγας, έπειτα από την τελευταία αναφορά στην αστυνομία για την εμφάνισή του.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής (7/9) έδειχνε το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκίνητο να κινείται στον αυτοκινητόδρομο D4 και να σταματά για βενζίνη.

Ο 51χρονος οδηγός συνελήφθη στο σπίτι του και τέθηκε υπό κράτηση, αφού αρχικά αρνήθηκε να βγει από το όχημα.

Βίντεο από τα τοπικά μέσα έδειχνε τον άνδρα να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο μπροστά από το γκαράζ του, να διαπληκτίζεται με τους αστυνομικούς και να ισχυρίζεται ότι παραβίαζαν ιδιωτική ιδιοκτησία.

Τελικά, υπέκυψε και συμφώνησε να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, φορώντας ακόμα τη κόκκινη στολή και το κράνος του. Ωστόσο, στο τμήμα αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ο γιος του, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι το σπίτι είχε περικυκλωθεί από δεκάδες περιπολικά και ένα ελικόπτερο, σε μια, όπως είπε, δυσανάλογη αντίδραση «για μια υποτιθέμενη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από εμάς».

«Οι αστυνομικοί φέρεται να μας είδαν στο μονοθέσιο, το οποίο ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο. Φυσικά δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο οδηγός εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2019

Η αστυνομία είχε εντοπίσει τον οδηγό για πρώτη φορά το 2019, όταν εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο εικόνες και βίντεο του αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο. Τότε εντόπισαν το όχημα και εξέτασαν τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος αρνήθηκε ότι το είχε οδηγήσει στον δρόμο. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για το ίδιο άτομο που συνελήφθη τώρα.

Επειδή ο οδηγός φορούσε κράνος στα βίντεο και στις φωτογραφίες, δεν ήταν δυνατόν να ταυτοποιηθεί.

Το όχημα συχνά περιγράφεται ως «μονοθέσιο Ferrari Formula 1». Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα auto.cz, πρόκειται για ένα Dallara GP2/08, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε από τον ιταλικό οίκο Dallara για χρήση στη σειρά GP2, η οποία λειτουργούσε ως «δεξαμενή» για τη Formula 1.

Η σειρά έχει πλέον μετονομαστεί σε FIA Formula 2 Championship.

Ανεξαρτήτως της προέλευσής του, ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει τώρα πρόστιμο για οδήγηση του αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο χωρίς φώτα, φλας ή πινακίδες και κινδυνεύει να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.