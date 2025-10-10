sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Η εκρηκτική άνοδος της Formula E: 561 εκατ. τηλεθεατές και ρεκόρ ψηφιακής απήχησης
Η ηλεκτρική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού κατακτά τον κόσμο, με πρωταγωνιστές τις πόλεις, τις νέες τεχνολογίες και ένα κοινό που αυξάνεται ραγδαία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Formula E, το πρωτάθλημα μονοθέσιων με 100% ηλεκτρική ενέργεια, ολοκλήρωσε την 11η σεζόν της με αριθμούς που επιβεβαιώνουν τη δυναμική του μέλλοντος της αυτοκίνησης και των αγώνων. Με 561 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, η διοργάνωση κατέγραψε αύξηση 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο μέσο όρο τηλεθέασης στην ιστορία της: 33 εκατομμύρια θεατές ανά αγώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Kantar Media.

Το απόλυτο ρεκόρ σημειώθηκε στο E-Prix της Πόλης του Μεξικού, τον περασμένο Ιούνιο, το οποίο προσέλκυσε 46 εκατομμύρια θεατές σε τηλεοπτική απήχηση – 38% πάνω από τον μέσο όρο. Η δυναμική του πρωταθλήματος αποτυπώνεται επίσης στα εθνικά δεδομένα: το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε άνοδο 41% στην τηλεθέαση, ενώ η Γερμανία 12%, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ευρωπαϊκή επιρροή της κατηγορίας.

Η νέα γενιά φιλάθλων

Πέρα από τα τηλεοπτικά στοιχεία, η Formula E εντυπωσιάζει και στο ψηφιακό μέτωπο. Οι 422 εκατομμύρια ακόλουθοι στα κοινωνικά δίκτυα συνιστούν μια αύξηση 13% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ σε σχέση με την 8η σεζόν, η άνοδος φτάνει στο 38%. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές –Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία– συγκεντρώνουν το 37% του συνολικού κοινού, ήτοι 158 εκατομμύρια οπαδούς.

Η εντυπωσιακή ψηφιακή διάδοση συνεχίζεται με 1,39 δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και αυξημένες προβολές κατά 47%. Το TikTok αναδείχθηκε στην πρωταγωνίστρια πλατφόρμα ανάπτυξης, με αύξηση 37% στους ακολούθους του, φτάνοντας τα 1,4 εκατομμύρια και πλησιάζοντας το Facebook, που παραμένει πρώτο με 1,5 εκατομμύριο. Το Instagram ακολουθεί στα 1,3 εκατομμύρια, ενισχύοντας το νεανικό και τεχνολογικό προφίλ του θεσμού.

«Τα αποτελέσματα της σεζόν 11 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας: να προσφέρουμε αγώνες υψηλού επιπέδου και απρόβλεπτους, στο κέντρο εμβληματικών πόλεων», δήλωσε ο CEO της Formula E, Τζεφ Ντοντς, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση 14% στην παγκόσμια τηλεθέαση και η υπέρβαση των 422 εκατομμυρίων φιλάθλων αποτελούν ένα “εξαιρετικό επίτευγμα”.

Νέες πίστες, νέες ευκαιρίες

Η επόμενη σεζόν, η 12η, προμηνύεται η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, με 12 αγώνες σε τέσσερις ηπείρους. Η έναρξη θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Σάο Πάολο, ενώ στο ημερολόγιο θα προστεθούν η Μαδρίτη (στο θρυλικό Circuito del Jarama) και το Μαϊάμι, επιστρέφοντας παράλληλα σε μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Τόκιο και η Σαγκάη. Το φινάλε θα πραγματοποιηθεί, όπως και φέτος, στο Λονδίνο(15-16 Αυγούστου 2026).

Η προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει, με τις δοκιμές να φιλοξενούνται στο Circuit Ricardo Tormo της Βαλένθια (27-30 Οκτωβρίου). Στο τεστ θα συμμετάσχουν 20 οδηγοί από τα δέκα αγωνιστικά σωματεία, ενώ πέντε ακόμα θέσεις απομένουν προς επιβεβαίωση για τη νέα χρονιά. Όπως και πέρυσι, η Formula E θα αφιερώσει μια αποκλειστική ημέρα στις γυναίκες πιλότους, δίνοντας την ευκαιρία σε είκοσι οδηγούς να αγωνιστούν ολοκληρωμένα στην πίστα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στους αγώνες.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και το πρόγραμμα «FIA Girls on Track», μια δράση που φέρνει κοντά την αυτοκίνηση στις νέες γενιές γυναικών της Κοινότητας της Βαλένθια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, ξεναγήσεις και συναντήσεις με οδηγούς και μηχανικούς, με στόχο την έμπνευση και τη δημιουργία ευκαιριών σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο άθλημα.

Η Formula E δεν είναι πια απλώς ένας εναλλακτικός αγώνας. Έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, όπου συναντώνται η αειφορία, η τεχνολογία και η αγωνιστική συγκίνηση, χτίζοντας το μέλλον των ηλεκτρικών αγώνων σε ρυθμούς καθαρού πάθους και καινοτομίας.

