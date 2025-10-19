Τρομερός Φερστάπεν, μετά το σπριντ στο Όστιν πήρε και την pole position (pic)

Η Formula 1 έχει μεταφερθεί στο Τέξας, και συγκεκριμένα στο Όστιν, για αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας την μπόλικη δράση της με το σπριντ 19 γύρων το οποίο και κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ παράλληλα οι δύο McClaren των Πιάστρι και Νόρις εγκατέλειψαν.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull μπήκε αποφασισμένος και στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας πίσω του τους πάντες για να φτάσει σε ακόμη μία pole position στην καριέρα του, ενώ παράλληλα συνεχίζει να πιέζει στη μεγάλη μάχη του πρωταθλήματος.

Δείτε την pole position με τον Φερστάπεν

Verstappen and Norris on the Front Row! 🍿 Here’s your starting grid for the Grand Prix 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/uBiv37KGz2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις, ενώ τρίτος θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari. Στην τέταρτη θέση θα βρεθεί ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari. Οι υπόλοιποι της δεκάδας είναι οι Πιάστρι, Αντονέλι, Μπέρμαν, Σάινθ και Αλόνσο.