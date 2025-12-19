Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της Red Bull στην Formula 1 κλείνει και τυπικά στο τέλος του 2025, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο τίτλους και ρεκόρ, αλλά και μια αίσθηση μετάβασης που διαπερνά ολόκληρο το paddock. Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3» ως νέο αγωνιστικό του αριθμό – μια συμβολική κίνηση που αποτυπώνει βαθύτερες αλλαγές.

Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, που σφράγισε την εποχή με 51 νίκες και 66 φορές στο βάθρο, αποχαιρετά έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2021 στο δραματικό φινάλε του Άμπου Ντάμπι. Το «3», αγαπημένος αριθμός του ίδιου αλλά και συνδεδεμένος με τον φίλο και πρώην teammate του Ντάνιελ Ρικιάρντο, έρχεται να αντικαταστήσει όχι απλώς ένα ψηφίο, αλλά μια ολόκληρη ταυτότητα που συνδέθηκε με την απόλυτη υπεροχή.

Την ίδια στιγμή, η Red Bull δεν είναι πια η ίδια. Η αποχώρηση του Χέλμουτ Μάρκο σηματοδοτεί το τέλος των ιδρυτικών μορφών της ομάδας και φέρνει τον Φερστάπεν –και το στενό του περιβάλλον, με τον πατέρα του Γιος σε πρωταγωνιστικό ρόλο– στο απόλυτο επίκεντρο. Το 2026 πλησιάζει απειλητικά, με τη νέα τεχνική εποχή και τη Red Bull να ετοιμάζει το πρώτο της μονοθέσιο βασισμένο σε δική της μονάδα ισχύος, σε συνεργασία με τη Ford. Το ρίσκο είναι μεγάλο.

Η επιλογή της ομάδας να εξαντλήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη του μονοθεσίου του 2025, σε μια προσπάθεια ανατροπής βαθμολογικών διαφορών άνω των 100 βαθμών, είχε κόστος. Άλλες ομάδες, όπως η Williams και η Aston Martin, επένδυσαν νωρίτερα στο 2026, κάτι που ενδέχεται να φανεί στους πρώτους αγώνες της νέας εποχής. Στη Red Bull το γνωρίζουν και δεν το κρύβουν: αν το νέο πακέτο δεν αποδώσει, τα ερωτήματα γύρω από το μέλλον του Φερστάπεν θα επιστρέψουν με μεγαλύτερη ένταση.

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του grid, η Honda επιχειρεί το μεγάλο της comeback ως επίσημος προμηθευτής κινητήρων της Aston Martin. Η ιαπωνική εταιρεία παρουσιάζει ένα νέο, εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό που θα διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο έως και 20.000 παραμέτρους της μονάδας ισχύος, σε μια εποχή όπου το υβριδικό σύστημα βασίζεται πλέον σε αναλογία 50/50 μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: μέγιστη ενεργειακή απόδοση και στρατηγικό πλεονέκτημα από τους πρώτους κιόλας αγώνες.

Για τον Φερνάντο Αλόνσο, το νέο project αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία επιστροφής στην κορυφή. Η Honda δεν έχει καμία σχέση με το τραυματικό παρελθόν της συνεργασίας με τη McLaren, ενώ η Aston Martin χτίζει πλέον ένα πλήρες εργοστασιακό μοντέλο, με υψηλές φιλοδοξίες. Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε νίκες, θα το δείξει η πίστα.