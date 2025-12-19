sports betsson
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 21:15

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας της Red Bull στην Formula 1 κλείνει και τυπικά στο τέλος του 2025, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο τίτλους και ρεκόρ, αλλά και μια αίσθηση μετάβασης που διαπερνά ολόκληρο το paddock. Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3» ως νέο αγωνιστικό του αριθμό – μια συμβολική κίνηση που αποτυπώνει βαθύτερες αλλαγές.

Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, που σφράγισε την εποχή με 51 νίκες και 66 φορές στο βάθρο, αποχαιρετά έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2021 στο δραματικό φινάλε του Άμπου Ντάμπι. Το «3», αγαπημένος αριθμός του ίδιου αλλά και συνδεδεμένος με τον φίλο και πρώην teammate του Ντάνιελ Ρικιάρντο, έρχεται να αντικαταστήσει όχι απλώς ένα ψηφίο, αλλά μια ολόκληρη ταυτότητα που συνδέθηκε με την απόλυτη υπεροχή.

Την ίδια στιγμή, η Red Bull δεν είναι πια η ίδια. Η αποχώρηση του Χέλμουτ Μάρκο σηματοδοτεί το τέλος των ιδρυτικών μορφών της ομάδας και φέρνει τον Φερστάπεν –και το στενό του περιβάλλον, με τον πατέρα του Γιος σε πρωταγωνιστικό ρόλο– στο απόλυτο επίκεντρο. Το 2026 πλησιάζει απειλητικά, με τη νέα τεχνική εποχή και τη Red Bull να ετοιμάζει το πρώτο της μονοθέσιο βασισμένο σε δική της μονάδα ισχύος, σε συνεργασία με τη Ford. Το ρίσκο είναι μεγάλο.

Η επιλογή της ομάδας να εξαντλήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη του μονοθεσίου του 2025, σε μια προσπάθεια ανατροπής βαθμολογικών διαφορών άνω των 100 βαθμών, είχε κόστος. Άλλες ομάδες, όπως η Williams και η Aston Martin, επένδυσαν νωρίτερα στο 2026, κάτι που ενδέχεται να φανεί στους πρώτους αγώνες της νέας εποχής. Στη Red Bull το γνωρίζουν και δεν το κρύβουν: αν το νέο πακέτο δεν αποδώσει, τα ερωτήματα γύρω από το μέλλον του Φερστάπεν θα επιστρέψουν με μεγαλύτερη ένταση.

Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του grid, η Honda επιχειρεί το μεγάλο της comeback ως επίσημος προμηθευτής κινητήρων της Aston Martin. Η ιαπωνική εταιρεία παρουσιάζει ένα νέο, εξαιρετικά προηγμένο λογισμικό που θα διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο έως και 20.000 παραμέτρους της μονάδας ισχύος, σε μια εποχή όπου το υβριδικό σύστημα βασίζεται πλέον σε αναλογία 50/50 μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: μέγιστη ενεργειακή απόδοση και στρατηγικό πλεονέκτημα από τους πρώτους κιόλας αγώνες.

Για τον Φερνάντο Αλόνσο, το νέο project αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία επιστροφής στην κορυφή. Η Honda δεν έχει καμία σχέση με το τραυματικό παρελθόν της συνεργασίας με τη McLaren, ενώ η Aston Martin χτίζει πλέον ένα πλήρες εργοστασιακό μοντέλο, με υψηλές φιλοδοξίες. Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε νίκες, θα το δείξει η πίστα.

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
Ποδόσφαιρο 19.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»
Ώπα 19.12.25

Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»

Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Σύνταξη
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
