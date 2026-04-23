Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Η απόλυση του Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι ήταν μια αναμενόμενη απόφαση από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, μετά τις πέντε συνεχόμενες ήττες, χωρίς μάλιστα η ομάδα του Λονδίνου να σκοράρει.

Οι οπαδοί αλλά και οι παίκτες της αγγλικής ομάδας ήταν βέβαιοι για το «διαζύγιο» με τον προπονητή και ένα στοιχείο που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, έχει να κάνει με την απόλυτη σιωπή από πλευράς παικτών, στα νέα για την απόλυση του Ροσένιορ.

Ο αγγλικός Τύπος έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στο ότι κανένας παίκτης της ομάδας του Λονδίνου δεν είπε το παραμικρό για τον προπονητή ούτε υπήρξε κάποιο σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν υπήρξε καμιά απολύτως κίνηση από κάποιον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι κι αυτό σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τον αγγλικό Τύπο, καθώς έγινε η σύγκριση με την περίπτωση του Έντσο Μαρέσκα.

Όταν η ομάδα του Λονδίνου απομάκρυνε τον Ιταλό τεχνικό από τον πάγκο των «μπλε» πολλοί παίκτες της Τσέλσι είχαν αποχαιρετήσει είτε με δηλώσεις είτε με μηνύματα τον Ιταλό προπονητή.

Τώρα λοιπόν δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η στάση των παικτών στην περίπτωση του Ροσένιορ δεν ήταν τυχαία και φανερώνει πως το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό στα αποδυτήρια των πρωτευουσιάνων.

Έτσι προσπαθούν να δώσουν και μια εξήγηση για την αγωνιστική κατρακύλα της ομάδας του Λονδίνου, θέλοντας να εστιάσουν στις σχέσεις του Ροσένιορ με τους παίκτες του, θεωρώντας πως αυτές δεν ήταν σε καλό επίπεδο.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα ένα είναι το σίγουρο. Ο Άγγλος τεχνικός δεν ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος για την απογοητευτική πορεία της ομάδας του Λονδίνου, σε μια σεζόν που ξεκίνησε ιδανικά για τους «μπλε», με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι.

Ασφαλώς και οι παίκτες της Τσέλσι έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας αλλά βεβαίως οι οπαδοί των «μπλε» εστιάζουν και στην αποτυχημένη επιλογή των ιθυνόντων του συλλόγου στην υπόθεση «διαδοχής» του Μαρέσκα.

Για να είμαστε μάλιστα ακριβείς, πρώτα απ’ όλα θεωρούν ότι ο Ιταλός δεν έπρεπε ν’ αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου κι εν συνεχεία ασκούν κριτική για την επιλογή του Ροσένιορ. Θεωρούν δηλαδή πως από την στιγμή που λήφθηκε η απόφαση γι’ απομάκρυνση του Μαρσέσκα, η ομάδα του Λονδίνου έπρεπε να πάει σε μια πιο καλή επιλογή για την τεχνική της ηγεσία.

Πολλοί μάλιστα είχαν τότε χαρακτηρίσει μεγάλο ρίσκο την πρόσληψη του Λίαμ Ροσένιορ και κρίνοντας από την εξέλιξη των πραγμάτων, δικαιώθηκαν και μάλιστα πολύ σύντομα.