Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας και οι πρωταθλητές Ελλάδος είναι σε διαδικασία αναμονής, περιμένοντας να μάθουν τον αντίπαλό τους στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» θα προκύψει από το «ζευγάρι» Μονακό – Μπαρτσελόνα με την πειραιώτες να περιμένουν την έκβαση της αυριανής αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο, για να μάθουν με ποιον θα κοντραριστούν στα πλέι οφ.

Το σίγουρο είναι πως όταν μιλά κάποιος για ένα νοκ άουτ παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν. Ωστόσο είναι προφανές πως το συγκεκριμένο «ζευγάρι» έχει φαβορί κι αυτό είναι η ομάδα της Βαρκελώνης.

Η Μπάρτσα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να πάρει το παιχνίδι και το εισιτήριο για τα πλέι οφ, αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως στον αθλητισμό η λογική δεν βρίσκει πάντα… θέση.

Ωστόσο είναι τέτοια τα δεδομένα της αυριανής αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο, που όσο κι αν ψάξει κάποιος το μοναδικό πλεονέκτημα που μπορεί να βρει για την Μονακό, είναι ότι θ’ αγωνιστεί εντός έδρας.

Όλα τ’ άλλα στοιχεία γέρνουν την πλάστιγγα στην πλευρά της Μπαρτσελόνα και το πιο σημαντικό από αυτά είναι το αριθμητικό πλεονέκτημα των Καταλανών.

Οι Μονεγάσκοι θα παραταχθούν με τις πολλές και σημαντικές απουσίες, σε σημείο που να απορεί κάποιος για το αν οι οκτώ που έχουν απομείνει, θ’ αντέξουν να τα βγάλουν πέρα σ’ έναν ακόμα «τελικό», καθώς θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί πριν λίγες μέρες ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Αξίζει εδώ επίσης ν’ αναφέρουμε τις μεγάλες διαφορές που θα έχει ο αυριανός αγώνας σε σχέση με το παιχνίδι που έδωσαν πριν από δύο σχεδόν εβδομάδες οι δύο ομάδες στο Πριγκιπάτο.

Σ’ εκείνο τον αγώνα η Μονακό των οκτώ παικτών κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-86 αλλά τώρα κρίνεται η πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Μπάρτσα θέλει να εκμεταλλευτεί την κούραση των Μονεγάσκων αλλά και την έλλειψη λύσεων στην ομάδα του Πριγκιπάτου και μ’ έναν έμπειρο προπονητή στον πάγκο της, όπως είναι ο Πασκουάλ, αναμένεται να βρει τον τρόπο για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Αναφορικά τώρα με το ποια ομάδα προτιμά ν’ αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, είναι προφανές πως τα πολλά προβλήματα που έχει η Μονακό την καθιστούν πιο «ελκυστική» αντίπαλο από τους «μπλαουγκράνα».

Αυτό όμως που πρέπει να έχουν υπόψιν οι πρωταθλητές Ελλάδος είναι πως με όποια ομάδα κι αν κοντραριστούν θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι για να πετύχουν τον στόχο τους, την πρόκριση δηλαδή στο Final 4 του ΟΑΚΑ.

Όπως προαναφέραμε όμως, για την αυριανή «μάχη» στο Πριγκιπάτο, όλα δείχνουν Μπαρτσελόνα καθώς οι Καταλανοί πάνε στο Μονακό για να φτάσουν τους γηπεδούχους στα… όρια τους, καθώς η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι μεγάλο πρόβλημα για τους Μονεγάσκους.