Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός

Συνεχίζει την προσπάθειά της για να προλάβει τα play off της Euroleague η Μπαρτσελόνα, που νίκησε 80-72 τον Ερυθρό Αστέρα στη Βαρκελώνη για τα play in της διοργάνωσης. Έτσι, οι Καταλανοί θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο, με το νικητή να μπαίνει στην οκτάδα, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός.

Με μία ανεπανάληπτη παράσταση του Κλάιμπερν στην πρώτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά. Ο Αμερικανός είχε 6/7 τρίποντα σε 8,5 λεπτά συμμετοχής και χάρη σ΄αυτόν δημιουργήθηκε η διαφορά των 11 πόντων (29-18) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.

Αυτή τη διαφορά πάσχιζε να καλύψει στη συνέχεια ο Αστέρας, με τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να ηγείται της προσπάθειας. Στο μεταξύ, όμως, ο Πάντερ είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Κλάιμπερν κι έτσι η «Μπάρτσα» συντήρησε και αύξησε αυτό το σημαντικό προβάδισμα (47-33, μέγιστη διαφορά στο ημίχρονο).

Πολύ νωρίς στο β΄ ημίχρονο η Μπαρτσελόνα «έτρεξε» ένα 7-0 εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 21 πόντους (54-33 στο 23΄). Ήταν αδύνατο να επιστρέψουν από τέτοια διαφορά οι Σέρβοι, όσο φιλότιμα κι αν προσπάθησαν, μειώνοντας σε 63-51 στην εκπνοή του τρίτου δεκάλεπτου. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήρε τη νίκη με το τελικό 80-72 και τους Κλάιμπερν (22), Πάντερ (22) να πετυχαίνουν μαζί 44 πόντους και να είναι οι κορυφαίοι μαζί με τον Σατοράνσκι (11π., 7ασ.). Απελπιστικά μόνος ο Κόνορ Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ (19π, 5/9 τρίποντα) για τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72

