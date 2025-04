Έμερι για την παραμονή Ράσφορντ: «Εξαρτάται από τις συνθήκες και το τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες» (pic)

Ο Ουνάι Έμερι, σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για την δεύτερη φάση των προημιτελικών του Champions League στο «Βίλα Πάρκ», στάθηκε στο μέλλον του Μάρκους Ράσφορντ στην Άστον Βίλα και στο αν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του το προσεχές καλοκαίρι.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για την κατάσταση που βρίσκεται ο Άγγλος επιθετικός και την ικανοποιήση που έχουν στο πρόσωπο του 27χρονου οι διοικούντες της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ.

Για την οψιόν αγοράς: «Είναι δύσκολο να το σχεδιάσουμε τώρα. Εξαρτάται από τις συνθήκες και το τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες».

🚨🟣🔵 Unai Emery on Aston Villa to trigger Rashford’s £40m option to buy: “It is difficult to plan it now. It depends on the circumstances and what happens in the next weeks”.

“He’s feeling comfortable and feeling better. He played a fantastic match vs PSG. We are very happy”. pic.twitter.com/J0dr4jqcMV

