Ο Φαν ντε Φεν στο «στόχαστρο» της Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται για ένα μεγάλο μεταγραφικό «παζάρι» το φετινό καλοκαίρι και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αγγλική ομάδα έχει στο πλάνο της και την απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Το όνομα μάλιστα που ακούγεται όλο και περισσότερο είναι αυτό του Μίκι Φαν ντε Φεν της Τότεναμ. Ο Ολλανδός στόπερ είναι στην λίστα της Γιουνάιτεντ, αλλά η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, ακόμα και αν οι Λονδρέζοι δεν καταφέρουν να μείνουν στην Πρέμιερ Λιγκ.

Οι απαιτήσεις των Spurs για την πώληση του παίκτη ανέρχονται στα 100 εκατ. λίρες, με τον 25χρονο άσο να δεσμεύεται στην ομάδα του Λονδίνου μέχρι το 2029.

Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έχουν ξεχωρίσει τον αριστεροπόδαρο στόπερ της Τότεναμ και αναμένεται να κάνουν επίσημη πρόταση στους πρωτευουσιάνους για την απόκτηση του παίτκη.

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα μήνα, τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης θεωρούσαν σίγουρη την μεταγραφή του Ολλανδού άσου στην Λίβερπουλ, καθώς ο Κονατέ αρνούνταν να επεκτείνει την συνεργασία του με τους «κόκκινους».

Τώρα όμως το σκηνικό είναι διαφορετικό, καθώς ο Κονατέ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας και όλα δείχνουν ότι οι «κόκκινοι» δεν πρόκειται να προχωρήσουν στην απόκτηση του Φαν ντε Φεν.

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον «δρόμο» για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και πάλι κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τα 100 εκατ. λίρες, που θέλει η ομάδα του Λονδίνου για να παραχωρήσει τον διεθνή Ολλανδό στόπερ.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός έχει έφεση και στο σκοράρισμα καθώς την φετινή σεζόν έχει πετύχει εφτά γκολ, επίδοση που μόνο μικρή δεν είναι για κεντρικό αμυντικό.

Το «αγκάθι» πάντως αυτή την στιγμή είναι το οικονομικό, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θέλει να δώσει 100 εκατ. λίρες για να πάρει τον παίκτη και θα περιμένει το φινάλε του πρωταθλήματος, θεωρώντας πως αν η Τότεναμ δεν μείνει στην Πρέμιερ Λιγκ, θα ρίξει τις απαιτήσεις της για την πώληση του Ολλανδού στόπερ.