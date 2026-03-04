Ο Μαγκουάιρ μένει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα… μισά λεφτά

Το συμβόλαιο του Χάρι Μαγκουάιρ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν αλλά όλα δείχνουν ότι ο διεθνής στόπερ θα υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την αγγλική ομάδα.

Οι καλές εμφανίσεις του Μαγκουάιρ την φετινή αγωνιστική περίοδο και ειδικά από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Μίκαελ Κάρικ, οδηγούν την διοίκηση της Γιουνάιτεντ στην απόφαση να κρατήσουν τον παίκτη στο «θέατρο των ονείρων».

Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών είναι σε καλό δρόμο και ο Μαγκουάιρ θέλει να παραμείνει στην Γιουνάιτεντ, παρά το μεγάλο «ψαλίδι» στις αποδοχές του.

Οι πληροφορίες των αγγλικών ιστοσελίδων επισημαίνουν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρότεινε στον 32χρονο κεντρικό αμυντικό την επέκταση της συνεργασίας τους, προσφέροντας όμως σχεδόν τα μισά λεφτά στον Μαγκουάιρ.

Ο διεθνής μπακ παίρνει 190.000 λίρες την εβδομάδα με βάση το συμβόλαιο που τελειώνει στο φινάλε της φετινής σεζόν και η πρόταση που του έχει κάνει η διοίκηση του συλλόγου είναι για 100.000 λίρες.

Κι όμως ο Μαγκουάιρ είναι έτοιμος να πει το «ναι» στην πρόταση της αγγλικής ομάδας, καθώς επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στο «θέατρο των ονείρων».

Αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες (Μίλαν, Νάπολι, Γαλατά) αλλά και αγγλικές (Γουέστ Χαμ, Έβερτον) έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Μαγκουάιρ θα φορά την φανέλα της Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση ανανέωσης συμβολαίου του Μαγκουάιρ έχει παίξει και ο προπονητής της ομάδας, Μίκαελ Κάρικ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκθειάσει τον παίκτη, για την προσπάθεια που κάνει και τον ηγετικό ρόλο που έχει στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ.

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο Κάρικ θα είναι στον πάγκο της αγγλικής ομάδας την επόμενη σεζόν (αν και παιχνίδι με παιχνίδι κερδίζει πολλούς πόντους) αλλά η εισήγηση που έκανε στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ για την παραμονή του Μαγκουάιρ, ήταν θετική.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας η τοποθέτηση που έχουν κάνει αρκετοί παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι συμφωνούν για την παραμονή του διεθνούς άσου στο «θέατρο των ονείρων».

Όλα αυτά οδήγησαν τους ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου στην απόφαση να προτείνουν νέο συμβόλαιο στον παίκτη και τις προσεχείς ημέρες αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις, με τον Μαγκουάιρ να παραμένει κάτοικος Ολντ Τράφορντ.