sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μαγκουάιρ μένει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα… μισά λεφτά
On Field 04 Μαρτίου 2026, 21:30

Ο Μαγκουάιρ μένει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τα… μισά λεφτά

Ο διεθνής στόπερ είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο στην αγγλική ομάδα, παρά το μεγάλο «ψαλίδι» στις αποδοχές του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Το συμβόλαιο του Χάρι Μαγκουάιρ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν αλλά όλα δείχνουν ότι ο διεθνής στόπερ θα υπογράψει επέκταση της συνεργασίας του με την αγγλική ομάδα.

Οι καλές εμφανίσεις του Μαγκουάιρ την φετινή αγωνιστική περίοδο και ειδικά από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Μίκαελ Κάρικ, οδηγούν την διοίκηση της Γιουνάιτεντ στην απόφαση να κρατήσουν τον παίκτη στο «θέατρο των ονείρων».

Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών είναι σε καλό δρόμο και ο Μαγκουάιρ θέλει να παραμείνει στην Γιουνάιτεντ, παρά το μεγάλο «ψαλίδι» στις αποδοχές του.

Οι πληροφορίες των αγγλικών ιστοσελίδων επισημαίνουν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρότεινε στον 32χρονο κεντρικό αμυντικό την επέκταση της συνεργασίας τους, προσφέροντας όμως σχεδόν τα μισά λεφτά στον Μαγκουάιρ.

Ο διεθνής μπακ παίρνει 190.000 λίρες την εβδομάδα με βάση το συμβόλαιο που τελειώνει στο φινάλε της φετινής σεζόν και η πρόταση που του έχει κάνει η διοίκηση του συλλόγου είναι για 100.000 λίρες.

Κι όμως ο Μαγκουάιρ είναι έτοιμος να πει το «ναι» στην πρόταση της αγγλικής ομάδας, καθώς επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στο «θέατρο των ονείρων».

Αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες (Μίλαν, Νάπολι, Γαλατά) αλλά και αγγλικές (Γουέστ Χαμ, Έβερτον) έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Μαγκουάιρ θα φορά την φανέλα της Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση ανανέωσης συμβολαίου του Μαγκουάιρ έχει παίξει και ο προπονητής της ομάδας, Μίκαελ Κάρικ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκθειάσει τον παίκτη, για την προσπάθεια που κάνει και τον ηγετικό ρόλο που έχει στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ.

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ο Κάρικ θα είναι στον πάγκο της αγγλικής ομάδας την επόμενη σεζόν (αν και παιχνίδι με παιχνίδι κερδίζει πολλούς πόντους) αλλά η εισήγηση που έκανε στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ για την παραμονή του Μαγκουάιρ, ήταν θετική.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας η τοποθέτηση που έχουν κάνει αρκετοί παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι συμφωνούν για την παραμονή του διεθνούς άσου στο «θέατρο των ονείρων».

Όλα αυτά οδήγησαν τους ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου στην απόφαση να προτείνουν νέο συμβόλαιο στον παίκτη και τις προσεχείς ημέρες αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις, με τον Μαγκουάιρ να παραμένει κάτοικος Ολντ Τράφορντ.

Headlines:
Economy
Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Κόσμος
Κλιμάκωση πολέμου: ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν Ιράν και Λίβανο

Κλιμάκωση πολέμου: ΗΠΑ και Ισραήλ πλήττουν Ιράν και Λίβανο

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το δέκα το καλό
On Field 03.03.26

Το δέκα το καλό

Η μαγική ασίστ του Ζέλσον στον Ελ Κααμπί, η νέα καλή εμφάνιση του Πορτογάλου στις Σέρρες και ο ηγετικός ρόλος και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ
On Field 03.03.26

Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ

Ο Νέρος Κόουτσμαν προσελήφθη στο τμήμα σκάουτινγκ της Τότεναμ, αλλά τα ειρωνικά σχόλια κατά των Spurs προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των οπαδών του συλλόγου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή
Αθλητισμός & Σπορ 03.03.26

Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή

Εάν στην καλλιτεχνική κολύμβηση χωρούσαν οι ποδοσφαιρικοί όροι τότε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έκανε μεταγραφή αεροδρομίου με την επιστροφή των τρίδυμων αδερφών Αλεξανδρή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
TV 04.03.26

Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
Κόσμος 04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
TV 04.03.26

Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;

Σύνταξη
Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
Κόσμος 04.03.26

Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες

Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Το Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων

Σύνταξη
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
Ελλάδα 04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε επίσης με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό της χώρας Ναουάφ Σαλάμ και τόνισε ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ
TV 04.03.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ

«Για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να είστε και ελεεινό υποκείμενο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη μέσα από το αποψινό «ΑΛ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA

Σύνταξη
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
Γενικευμένος πόλεμος 04.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία

Από την στιγμή που το Ιράν έθεσε σε εφαρμογή το να βάλει τις χώρες του Κόλπου σε θέση άμυνας χτυπώντας αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους, δημιούργησε παγκόσμιο κλυδωνισμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»

«Δε μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες», τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης. «Η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά», προσέθεσε.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)

Χρειάστηκε πέναλτι-φάντασμα για να νικήσει ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά, σε ένα ματς που ζορίστηκε πολύ καθώς το 4-1 δεν δείχνει την εικόνα του αγώνα.. Δυο πέναλτι δόθηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 2-1.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ
Κόσμος 04.03.26

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης

Ο Σάντσες βρέθηκε στο έδαφος στο 69’ του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς έδωσε δεύτερο πέναλτι που επιβεβαίωσε ο δεύτερος, ο οποίος είναι στο VAR

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο