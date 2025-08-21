sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Οικονομικά εμπόδια για την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21 Αυγούστου 2025 | 08:12

Οικονομικά εμπόδια για την Άστον Βίλα

Υψηλές προκλήσεις για τη φετινή χρονιά για την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Τρία συνεχόμενα χρόνια πρόκρισης στην Ευρώπη. Συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά εδώ και σαράντα χρόνια. Ημιτελικά στο Κύπελλο Αγγλίας και στο Conference League (την απέκλεισε ο Ολυμπιακός). Τώρα στο Γιουρόπα. Δεν είναι λίγα αυτά που έχει πετύχει ο Ουνάι Έμερι στις τρεις του σεζόν στον πάγκο της Άστον Βίλα. Είναι, στην πραγματικότητα, πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς όταν ανέλαβε την ομάδα το 2022, ενώ εκείνη βρισκόταν μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ωστόσο, η επιτυχία εντός γηπέδου δεν μεταφράζεται –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– σε εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις. Την ώρα που η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ και η Τσέλσι, οι θεωρητικά βασικοί της ανταγωνιστές με βάση τις δύο τελευταίες χρονιές, έχουν ξοδέψει ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι, η Άστον Βίλα όχι μόνο δεν ενισχύεται ιδιαίτερα, αλλά αναγκάζεται να πουλήσει και βασικούς ποδοσφαιριστές –όπως ο Τζέικομπ Ράμσεϊ– για να ισοσκελίσει τα οικονομικά της.

«Το πρόβλημα της Άστον Βίλα είναι οι οικονομικοί περιορισμοί της UEFA», εξηγεί ο οικονομολόγος του αθλητισμού, Kieran Maguire.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ κατέγραψε ζημίες 119 εκατομμυρίων λιρών (137 εκατ. ευρώ) τη σεζόν 2022-2023 και 85,9 εκατομμυρίων λιρών (99 εκατ. ευρώ) για το 2023-2024. Τα οικονομικά αυτά κενά καλύφθηκαν εν μέρει με κινήσεις όπως η πώληση της γυναικείας ομάδας.

Η Premier League επιτρέπει απώλειες έως 105 εκατομμύρια λίρες σε βάθος τριετίας, οι οποίες μπορούν να «εξισορροπηθούν» με πωλήσεις ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις στις ακαδημίες ή στο γυναικείο τμήμα. Ωστόσο, η UEFA, με ακόμη αυστηρότερα όρια, δεν αποδέχεται τέτοιες κινήσεις ως ελαφρυντικά.

«Η Βίλα έχει ήδη τιμωρηθεί από την UEFA πρόσφατα και, παρόλο που κάποιοι νομίζουν ότι επρόκειτο μόνο για πρόστιμο, η ποινή περιλαμβάνει και την υποχρέωση να ακολουθήσει βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για τους επόμενους 12 μήνες», εξηγεί ο Maguire. «Με απλά λόγια, αν ξοδέψουν 100 ή 200 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να έχουν ισόποσα έσοδα από πωλήσεις».

Τον Ιούλιο, η Άστον Βίλα υποχρεώθηκε να καταβάλει πρόστιμο 11 εκατομμυρίων λιρών επειδή ξεπέρασε το όριο του 80% στους μισθούς σε σχέση με τα έσοδα του συλλόγου.

Αν δεν συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις που περιγράφει ο Maguire, η ομάδα κινδυνεύει να μην μπορεί να δηλώσει παίκτες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αν δεν έχει θετικό ισοζύγιο μεταγραφών στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου. Επιπλέον, αν παραβιάσει ξανά τους κανόνες εντός των επόμενων τριών ετών, θα δεχθεί επιπλέον πρόστιμο ύψους 13 εκατομμυρίων λιρών.

«Πρέπει να πουλούν ό,τι αγοράζουν και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα», συνεχίζει ο Maguire. «Αυτό δείχνει ότι οι κανόνες εφαρμόζονται, αλλά επίσης ότι αδικούν ομάδες όπως η Βίλα, η Έβερτον, η Νιούκαστλ και η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχουν φιλοδοξίες».

Στη φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, η Βίλα έχει αποκτήσει μόνο δύο παίκτες: τον επιθετικό Evann Guessand από τη Νις για 30 εκατομμύρια ευρώ και τον αμυντικό Yasin Özcan από την Κασίμπασα για 7 εκατομμύρια.

Στις αποχωρήσεις, ξεχωρίζει η λύση του συμβολαίου του Philippe Coutinho, η παραχώρηση του Leon Bailey ως δανεικού στη Ρόμα, αλλά και η πώληση του Jacob Ramsey έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ. Καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή προερχόμενο από τις ακαδημίες του συλλόγου, το ποσό καταγράφεται εξ ολοκλήρου ως καθαρό κέρδοςγια το financial fair play.

Ο Ουναϊ Έμερι γνωρίζει καλά τις προκλήσεις και για αυτό έχει ήδη χαμηλώσει τις προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:

«Δεν είμαστε φαβορί για την πρώτη επτάδα. Δεν έχουμε τον ίδιο προϋπολογισμό με άλλους, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε μια δυνατή ομάδα», δήλωσε ο Βάσκος προπονητής, ο οποίος την περασμένη σεζόν οδήγησε τη Βίλα στο επερχόμενο Europa League, χάνοντας το Champions League στην αμφιλεγόμενη τελευταία αγωνιστική στο Old Trafford.

Η Άστον Βίλα ήταν επίσης ανάμεσα στις ομάδες που υποστήριξαν ανοιχτά την αλλαγή των κανονισμών του financial fair play, τονίζοντας ότι είναι ξεπερασμένοι. Το σημερινό όριο των 105 εκατομμυρίων λιρών σε τρία χρόνια ισχύει από το 2013 και έκτοτε δεν έχει επικαιροποιηθεί.

Αν το όριο αυτό προσαρμοζόταν στον σημερινό πληθωρισμό του ποδοσφαίρου, θα έπρεπε να είναι πάνω από 215 εκατομμύρια λίρες.

googlenews

