«Καμπάνα» στην Αστον Βίλα για πολλές μπάλες!

Ούτε μια ούτε δυο αλλά πέντε φορές παραβίασε η Αστον Βίλα το σύστημα πολλαπλών μπαλών. Ετσι, σύμφωνα με τη Daily Mail, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 150.000 ευρώ και όπως φαίνεται η Αστον Βίλα δεν είχε βάλει μυαλό επειδή από το 2024 κατέβαλε 350.000 ευρώ για παρόμοιες παραβάσεις.

Δηλαδή, το κάνουν συστηματικά στο «Βίλα Παρκ». Το πρόστιμο των 150.000 επιβλήθηκε επειδή σε σημαντικό ματς απέναντι στην Τότεναμ την περασμένη σεζόν, η ομάδα του Ουνάι Έμερι φέρεται να «χειραγώγησε» το σύστημα, τοποθετώντας επιπλέον μπάλες πίσω από τα αντίπαλα τέρματα, αποκτώντας έτσι άδικο πλεονέκτημα, κάτι που έγινε πέντε φορές, κατά παράβαση του κανονισμού. Αυτό το ματς έγινε τον Μάιο, η Αστον Βίλα νίκησε 2-0 και διατήρησε τις ελπίδες της για έξοδο στο Champions League.

Πρόκειται για σύστημα που στην Premier League εφαρμόζεται από τη σεζόν 2022/23 και έχει στόχο να βελτιώσει τη ροή του παιχνιδιού, επιτρέποντας γρήγορες επανεκκινήσεις με πολλαπλές μπάλες τοποθετημένες γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Όμως, υπάρχει όριο στις μπάλες.

Εκτός από το πρόστιμο των 150.000 ευρώ η Premier League απαγόρευσε στην Άστον Βίλα να χρησιμοποιήσει το σύστημα πολλαπλών μπαλών στα τρία πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2025/26, ήδη έγινε απέναντι στη Νιούκαστλ, το ίδιο θα συμβεί και με Κρίσταλ Πάλας, Φούλαμ. Αυτά τα ματς θα διεξαχθούν με το παραδοσιακό σύστημα μίας μπάλας. Οταν η μπάλα βγαίνει εκτός τερέν, οι παίκτες θα πρέπει να την ανακτούν μόνοι τους, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικό, οπότε μπορεί να παρέμβει βοηθός διαιτητή.