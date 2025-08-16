Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Όλα μηδέν στο «Villa Park»! Μετά από ένα κακό παιχνίδι η Άστον Βίλα έμεινε στο 0-0 με τη Νιούκαστλ για την πρεμιέρα της Premier League, με τους «χωριάτες» να παίζουν μάλιστα με δέκα παίκτες από το 66′ λόγω αποβολής του Κόνσα. Ανώτεροι οι φιλοξενούμενοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αλλά χωρίς ουσία και με εμφανή την απουσία του Αλεξάντερ Ίσακ.

Οι «Καρακάξες» μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και μόλις στο 3′ έχασαν τεράστια ευκαιρία όταν ο Μπιζό νίκησε από κοντά τον Ελάνγκα. Στο 17′ ο τερματοφύλακα της Βίλα έβγαλε και το σουτ του Γκόρντον. Από εκεί και μετά ο ρυθμός έπεσε και η επόμενη φάση ήρθε στο 47′ όταν ο Καμαρά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 66′ ο Κόνσα αποβλήθηκε για μαρκάρισμα ως τελευταίος παίκτης, ωστόσο η Νιούκαστλ δεν εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή. Μάλιστα την καλύτερη στιγμή την είχε η Βίλα με ένα σουτ του Μάλεν στο 87′, το οποίο μπλόκαρε ο Πόουπ.

Οι συνθέσεις:

Άστον Βίλα: Μπιζό, Ντιν, Κας, Μινγκς, Κόνσα, Καμαρά, Ονανά, Ρότζερς, Τίλεμανς, ΜακΓκίν (83’ Μάλεν), Γουότκινς

Νιούκαστλ: Πόουπ, Τρίπιερ, Λιβραμέντο, Μπερν, Σαρ, Γκιμαράες, Ζοέλινγκτον(83’ Μάιλι), Τονάλι, Γκόρντον, Ελάνγκα (78’ Μέρφι), Μπαρνς(90’ Οσούλα)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της Premier League:

Παρασκευή 15/08

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

Σάββατο 16/08

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Τότεναμ-Μπέρνλι (17:00)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 17/08

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ (16:00)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 18/08

Λιντς-Έβερτον (22:00)