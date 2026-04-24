Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Τιμωρία έξι αγωνιστικών επέβαλε η UEFA στον παίκτη της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, έπειτα από ομοφοβικό σχόλιο που έκανε στον Βινίσιους στον αγώνα των «αετών» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα των playoffs για το Champions League.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως τιμωρεί τον ποδοσφαιριστή των Πορτογάλων με ποινή αποκλεισμού έξι αγώνων, οι τρεις εκ των οποίων είναι με διετή αναστολή. Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA κάνει λόγο για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση, με τον Πρεστιάνι να έχει δηλώσει μετά το περιστατικό πως «δεν τον είπα μαϊμού αλλά αδερφή».

Η ποινή συμπεριλαμβάνει και τη ρεβάνς ανάμεσα σε Αετούς και Βασίλισσα που είχε χάσει 20χρονος εξτρέμ, με την τιμωρία του να αφορά διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, η οποία όμως θα ζητήσει από τη FIFA να επεκταθείκαι σε διεθνείς αγώνες.

Η UEFA πλέον θα μεταφέρει την ποινή στη FIFA, επομένως ο Πρεστιάνι κινδυνεύει να χάσει τα πρώτα παιχνίδια της εθνικής Αργεντινής στο ερχόμενο Μουντιάλ, εφόσον βέβαια κληθεί από τον Σκαλόνι στην τελική αποστολή της αλμπισελέστε.